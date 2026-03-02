Gijón restaura el vehículo ferroviario más antiguo conservado en Asturias: "Es una pieza de excepcional interés"
El único coche de viajeros del Puerto fue donado al Museo del Ferrocarril en 1994
A la rehabilitación del coche de viajeros de la Junta de Obras del Puerto que tiene en su colección el Museo del Ferrocarril, el conocido como JOP Musel Break, se dedicarán 14.500 euros del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. El trabajo acaba de salir a licitación para la selección de la firma que se encargue de la actuación. Se da un plazo de 90 días para ejecutar los trabajos.
Se trata, se explica en el documento que da soporte a la licitación "de una pieza de excepcional interés, toda vez que al datar de 1865 resulta el vehículo ferroviario más antiguo conservado en Asturias y de los más antiguos de toda España". Se recuerda, además, que es el único coche de viajeros del Puerto de Gijón y que su tipología le otorga una especial singularidad.
Este vehículo fue reconstruido en su día sobre el bastidor del tender de la locomotora de vapor Koechlin 67 de 1865 procedente del Ferrocarril del Noroeste, AGL y Norte, y que, junto con la locomotora Koechlin 1345, fue vendido al Sindicato del Puerto de El Musel, – posterior JOP Musel Gijón– en 1923 por la compañía del Norte, puerto en el que tuvo dicha locomotora el número 1. Fue retirado del servicio en 1929 y, en una fecha sin determinar, se transformó en un coche de viajeros para inspección de las instalaciones portuarias. En esa tarea se mantuvo hasta 1975.
En septiembre de 1994, y tras haberse iniciado su desguace por error, el bastidor y rodaje del vehículo fue donado por la Autoridad Portuaria de Gijón al Museo del Ferrocarril de Asturias.
Con los trabajos que ahora se proponen se pretende, en primer lugar, reparar el bastidor del vehículo, incluyendo la reintegración de los rodales originales, para que sea posible remolcarlo por las vías de las instalaciones del museo, y en segundo lugar, reconstruir la estructura metálica de la caja del vehículo.
