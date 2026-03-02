La Calzada triunfa en la Olimpiada Asturiana de Geología: Coral Garrido García, del instituto Padre Feijoo, se proclama campeona

La Olimpiada Asturiana de Geología se va para Gijón. Coral Garrido García, alumna del IES Padre Feijoo de La Calzada, se ha proclamado ganadora de la undécima edición del certamen, que este año reunió a 171 estudiantes de 17 institutos de la región, consolidándose como una de las citas científicas escolares de referencia en el Principado. El encuentro tuvo lugar el 27 de febrero en la Facultad de Geología de Oviedo y puso a prueba los conocimientos geológicos de los participantes con actividades teóricas y prácticas.

Delante, los estudiantes galardonados. Detrás, por la izquierda, Silvia Blanco, coordinadora del Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica; Carlos López, decano de Geología; Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad; y Gabriela Fernández Viejo, directora del Departamento de Geología. / LNE

Coral Garrido se hizo con el triunfo, mientras que completaron el cuadro de honor Adrián Solís Alonso, del IES Carreño Miranda de Avilés; Jaime Fernández Alonso, del IES César Rodríguez de Grado; Candela Micalizzi Quevedo, del IES La Corredoria de Oviedo; Noa Iglesias Da Cruz, del IES Padre Feijoo de Gijón; Ainara García González, del IES La Corredoria de Oviedo; Sara Suárez Benito, del IES Aramo de Oviedo; Sara Fernández Vallejo, del IES Noreña; Adrián Sierra del Vado, del IES Alfonso II de Oviedo; y Hugo Hernández López, del IES Virgen de la Luz de Avilés.

Noticias relacionadas

Los tres primeros clasificados representarán a Asturias en la Olimpiada Española de Geología que se celebrará próximamente en Vigo. Asimismo, como novedad, este año se incorporó un premio al centro mejor clasificado, que recayó en el IES La Corredoria de Oviedo. La organización, por su parte, destacó el "elevado nivel demostrado por los participantes y el creciente interés de los jóvenes asturianos por las Ciencias de la Tierra".