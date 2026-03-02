El problema de la economía azul: un sector que busca ampliar plantillas, pero no encuentra perfiles en Asturias

El nuevo plan formativo que se impulsará en el marco de la mesa de la concertación social se basa en un estudio recién presentado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Se trata de un documento de cerca de cien páginas y que dedica un apartado específico a un sector que aspira con consolidarse en la ciudad en los próximos años: la economía azul. El informe, que se basa en entrevistas realizadas por la patronal a una veintena de empresas, se aprecian varias tendencias a corregir, como la masculinización aún vigente en algunas plantillas, pero también buenas previsiones: el sector aspira a ampliar sus contrataciones en los próximos años.

Este informe de la FADE refleja que la economía azul del a ciudad, pese a proyectarse como un sector aún pendiente de crecer, cuenta ya con “una variedad enorme de actividades distintas”. Cita la patronal el Acuario y de la actividad portuaria, los ejemplos más evidentes, pero también empresas de transporte marítimo y vinculadas al turismo náutico. La mayoría refieren contar con plantillas equilibradas (15), y cuatro de ellas masculinizadas, con un único caso de plantilla feminizada.

La mitad de las encuestadas no aportaron datos de facturación, supone FADE que por no disponer de ellos, pero en la otra mitad se reflejan facturaciones en casi todos los casos por encima del millón de euros al año.

Y otro dato relevante: más de la mitad de este grupo de encuestados, once empresas, prevén aumentar sus plantillas en los próximos años. “La mayoría de empresas del sector prevé contratar en los próximos dos o tres años, aunque con diferencias importantes según la actividad y la estacionalidad. Varias señalan incorporaciones puntuales vinculadas a jubilaciones o sustituciones, mientras que otras contemplan entre dos y cinco contrataciones anuales de manera relativamente estable”, explican desde FADE. Añade que los perfiles más mencionados son “operativos y técnicos ligados a la actividad del sector”, en concreto para puestos de extracción, conducción de mercancías peligrosas, mantenimiento, almacén, reparto y administración. “También aparece la contratación condicionada a las campañas de pesca estacional, lo que impide previsiones cerradas”, añade la patronal.

Señala también FADE que en el sector gijonés de la economía azul “hay consenso en que existen dificultades para incorporar personal” ya sea por tratarse de perfiles técnicos o muy especializados. Pone el ejemplo de puestos específicos para trabajar en un acuario. “Las empresas mencionan falta de experiencia real, ausencia de estudios requeridos, desconocimiento de tecnologías concretas y, en algunos casos, necesidad de carnés profesionales”, se añade en el informe.

Ese problema de cobertura de puestos afecta también a perfiles menos especializados. “Algunas empresas indican que reciben muchas candidaturas, pero gran parte de ellas no cumple los requisitos mínimos o carece de disponibilidad”, se detalla en el documento, que refiere quejas en algunas empresas por “falta de motivación” y “poca disposición para trabajar”. Sobre la brecha de género en las plantillas, se achacan más bien a “estereotipos asociaciones a las ocupaciones” y se considera que se trata de un problema, por lo tanto, corregible.

La mesa de concertación examinó en su última reunión de este mes es informe, que incluye diagnósticos del sector de la limpieza, particularmente en su vertiente industrial, y de la industria cultural, que se estima como otro sector en auge. Por ahora se ha aprobado ya lanzar formaciones para puestos de técnico de sonido e iluminación para eventos y para el manejo de maquinaria de limpieza industrial.