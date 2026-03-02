El Puerto de Gijón y LABoral convocan una beca de creación artística vinculada al entorno portuario
El proyecto que desarrolle el artista seleccionado se expondrá en la Antigua Rula el próximo verano
La Autoridad Portuaria de Gijón, que gestiona El Musel, y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial han convocado una beca de producción artística para impulsar un proyecto de creación contemporánea vinculado al entorno portuario.
La beca, cuya convocatoria ya se ha abierto, está dotada con 6.000 euros y también se facilitará espacio de trabajo al artista seleccionado, acompañamiento y acceso a recursos técnicos. El plazo para presentarse a esta convocatoria concluye el 27 de marzo a las once de la mañana.
El proyecto culminará con una exposición de su trabajo en la sala de exposiciones de la Antigua Rula, en el muelle local, que estará abierta al público entre el 23 de julio y el 30 de agosto.
La convocatoria está dirigida a artistas visuales individuales o colectivos de ámbito nacional, residentes en España, sin límite de edad. Se seleccionará un único proyecto, que se desarrollará en residencia en LABoral aproximadamente entre mediados de junio y mediados de julio de 2026.
Dinámicas
Desde la Autoridad Portuaria de Gijón se indica que "la propuesta invita a reflexionar sobre el Puerto como espacio de tránsito, memoria y transformación, donde convergen dinámicas industriales, medioambientales y sociales. El proyecto seleccionado deberá establecer un diálogo con el Puerto, el mar o los océanos, desde perspectivas artísticas, tecnológicas, ecológicas o sociales".
