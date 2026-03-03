Gijón activa de nuevo su protocolo por contaminación

El protocolo por episodios de contaminación en Gijón ha vuelto a elevarse esta mañana a su nivel 1 por los malos datos registrados en las estaciones. Preocupan especialmente las mediciones recogidas en la estación de la avenida de la Argentina y de El Lauredal, ambas en rojo con niveles "muy desfavorables" por polución a primera hora de esta mañana.

El reglamento de este protocolo en su nivel 1 contempla medidas como la reducción de emisiones por parte de empresas con actividades potencialmente contaminantes. También extremar la precaución en la manipulación y almacenamiento de graneles y humectar los acopios de los mismos y los viales cercanos.

La estación de la avenida de la Argentina registra de este esta mañana niveles muy desfavorables de partículas PM10 en suspensión, misma situación en la que se encuentra el medidor de El Lauredal. La unidad móvil de Tremañes registra datos "desfavorables", el código de alerta inmediatamente inferior al anterior, y las estaciones de Santa Bárbara, Montevil y Constitución se muestran en color amarillo y con un nivel "regular" en cuanto a polución.

Recomendaciones sanitarias

El protocolo, en este nivel 1, incluye recomendaciones sanitarias. Para la población general, se pide "considerar reducir las actividades prolongadas al aire libre, especialmente si experimentas tos, falta de aire o irritación de garganta". Para grupos de riesgo, se insta a "reducir toda actividad al aire libre y considerar realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena", así como cumplir con las pautas médicas "meticulosamente".

El plan anticontaminación se había activado hace pocos días, aquella vez en su nivel 0, durante 24 horas. La situación había mejorado tras varios episodios de lluvia.