La jueza cita como investigado al expresidente del Puerto de Gijón, Laureano Lourido, por el carbón desaparecido en El Musel

El expresidente de El Musel y de la terminal de minerales Ebhisa, Laureano Lourido, ha sido citado a declarar como investigado en el caso por la supuesta salida irregular de la terminal de minerales de El Musel de 120.000 toneladas descargadas por cuenta de Natural Mining Resources 1926 (NMR), pero que eran propiedad de Telf, al no haberle pagado NMR el cargamento.

Fue Telf quien solicitó a la magistrada que citara a Lourido, después de que su nombre saliera en las declaraciones que prestaron otros investigados en el juzgado de instrucción número 1 de Gijón el pasado 26 de enero. La magistrada acordó citar a Lourido para el próximo 27 de abril en un auto escueto, en el que aunque lo emplaza en calidad de investigado -por lo que irá acompañado de abogado- no detalla los motivos por los que lo cita en calidad de investigado.

Además de las que se produjeron en las declaraciones de otros investigados, también hay alusiones a Lourido en el informe forense que la actual dirección de Ebhisa encargó a la consultora KPMG, en el que se indica que la mayor parte de las casi 160.000 toneladas de carbón que en octubre de 2020 descargó Ebhisa del buque "Bergé Triglav", salieron de la terminal de minerales entre el 4 y el 27 de noviembre de aquel año sin haber sido despachadas en la aduana y haciéndolas pasar por carbón de otro barco, el "Zeus", cuya mercancía también era para NMR.

Ebhisa trasladó el informe de KPMG a la fiscalía y despidió a dos exdirectivos tras el mismo. Fiscalía aportó ese informe al juzgado de instrucción número 1 de Gijón, que el pasado verano reabrió la investigación por la supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas del cargamento del "Berge Triglav", investigación que había archivado años antes y que la Audiencia Provincial ordenó reabrir. Entre medias el asunto se estuvo investigando en un juzgado madrileño, hasta que la Audiencia de Madrid decretó que el competente era el de Gijón.

Además de Lourido, la magistrada también ha citado para el 27 de abril a los peritos de KPMG que realizaron el informe forense solicitado por los nuevos gestores de El Musel. Para ese día también se ha solicitado que preste declaración uno de los socios de NMR y también investigado, si bien previamente tendrá que designar abogado, al haber renunciado quien lo representaba.

Juicio Civil

La vía penal no es la única que está abierta por la supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas de carbón que NMR no llegó a pagar a Telf. El próximo 4 de mayo se ha fijado la fecha para la celebración del juicio civil en el que Telf reclama a Ebhisa 52,79 millones de euros por el carbón que supuestamente le sustrajeron de sus instalaciones y también por no haber podido acceder al mismo para venderlo cuando lo pidió.

Descarga de un barco en la terminal de minerales Ebhisa. / Lne

Ese juicio se había aplazado en octubre para que Ebhisa y Telf tuvieran tiempo para negociar un intento de acuerdo. No fructificó y Telf solicitó al juzgado de primera instancia número 10 de Gijón que volviera a fijar una fecha, lo que ya ha hecho el magistrado.

También hay litigiosidad en la vía laboral por las demandas interpuestas por dos exdirectivos de Ebhisa que fueron despedidos como trabajadores de la empresa a raíz del informe de KPMG.

El asunto también colea en los juzgados de lo mercantil, en este caso en el de Madrid en el que se sigue la supuesta quiebra fraudulenta de NMR y en el que el juez rechazó la petición de Telf para que Ebhisa le pagara por el carbón supuestamente desaparecido, remitiendo a la empresa con sede en suiza al pleito civil que se va a sustanciar en Gijón.

El impago del cargamento del "Berge Triglav" a Telf es una mínima parte de los cuantiosos impagos de NMR que derivaron en lo que la Guardia Civil considera una supuesta quiebra fraudulenta con un pasivo de 170 millones de euros.

Los millones de toneladas que NMR movió en El Musel entre 2018 y 2020, con la compra de carbón en Rusia y países limítrofes, su mezcla con otro carbón y material de escombreras en El Musel y su venta fundamentalmente a Marruecos, eran según la Guardia Civil una tapadera para la actividad principal de NMR: obtener créditos bancarios que no devolvió.