La lucha de La Calzada contra los camiones: nuevo calendario de protestas y recogida de firmas

La lucha de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" contra el paso de camiones por La Calzada continua tras la última manifestación que llevó la reivindicación ciudadana hasta las puertas de la Casa Consistorial, en la plaza Mayor. Al tiempo que se elabora una carta que enviar al ministerio de Transportes, con el socialista Óscar Puente como titular, la asociación ha diseñado un nuevo calendario de protestas y recogida de firmas para los próximos días.

Para el miércoles día 11 se vuelve a convocar una concentración en Cuatro Caminos, en este caso como punto final de una manifestación por las calles del barrio. La idea es poder hacer una marcha que recorra la avenida de la Argentina, Manuel R. Álvarez, Brasil y la avenida Príncipe de Asturias, que es precisamente el vial que transitan cada día unos 1.300 camiones en dirección de idea o vuelta al puerto de El Musel.

También se va a seguir con la recogida de firmas, que lleva ya más de 2.000 apoyos recopilados. Se instalará una mesa informativa y de recogida de firmas el viernes, 6, en la calle Simón Bolívar, a la altura del ambulatorio; y el martes 11, en la esquina de las calles Brasil y Miguel Servet. En ambos casos, y de 12 a 14 horas, habrá personas de la asociación que ofrecerán información sobre su lucha y la posibilidad de firmar un documento de adhesión.

Presionar a las autoridades

La defensa de la salud de los vecinos del barrio es el pilar de esta lucha vecinal, que tiene como antecedente la suspensión del proyecto de vial de Jove soterrado y la falta de presentación por parte de las administraciones, y más en concreto del Ministerio, de una solución alternativa. Sin proyecto en el horizonte los vecinos salen a la calle para presionar a las autoridades en la toma de alguna decisión que minore la polución en el barrio.

La movilización ciudadana choca con el silencio del ministerio y el enfrentamiento de los últimos días entre los gobiernos del Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Desde la consejería de Movilidad se reivindica la capacidad municipal de tomar decisiones en materia de movilidad que puedan suponer un reducción del tráfico de camiones. Un planteamiento que el Ayuntamiento entiende que no es legalmente posible y que, además, frustra el objetivo final que es eliminar todo el tráfico pesado de Príncipe de Asturias.