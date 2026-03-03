Un nuevo retoque en Naval Azul: la calle Palafox pasará a llevar el nombre del artista Igor Medio

El músico y dibujante Igor Medio, fallecido en 2006, dará nombre a partir de junio a una de las entradas del paseo de Naval Azul. Su nombre sustituirá al de Palafox en el pequeño vial que comunica Mariano Pola con el paseo marítimo. Un pequeño vial casi sin vida hasta hace unos meses y que ahora es acceso al nuevo espacio de esparcimiento de ElNatahoyo y donde se puede ver la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar. Igor Medio, nacido en 1972, era natural del barrio de El Natahoyo, que ahora lo incluye en su callejero para rendirle tributo.

La decisión de dar su nombre a ese espacio ha sido consensuada con la familia y con los portavoces del movimiento ciudadano que pedían su reconocimiento y coincide con el veinte aniversario del fallecimiento de Medio. Su trayectoria musical incluye su presencia en el grupo "Felpeyu" y como dibujante suya es la creación de "La familia Castañón", cuyas andanzas se pudieron seguir durante años en el suplemento de verano de LA NUEVA ESPAÑA. Falleció en un accidente de tráfico, en el que también pereció su compañero músico Carlos Redondo.

Desde el Ayuntamiento se reivindica que Igor Medio "es una figura fundamental para entender la cultura, no solo por su contribución musical y plástica, si no también por su capacidad para dignificar la identidad de un barrio y la memoria colectiva. Miembro de Felpeyu, supo fusionar tradición y vanguardia dando voz a una generación comprometida con su tierra y su realidad".

Una vista de la calle Palafox. / Marcos León

También se pone en valor que "su estrecha vinculación con el barrio de El Natahoyo marcó profundamente su trayectoria; un entorno portuario e industrial que moldeó su sensibilidad artística y su conciencia social. A los efectos del Ayuntamiento, Igor Medio no solo representó a su barrio, si no que lo proyectó como símbolo cultural, convirtiendo su música en un puente entre la tradición y la cotidianidad de la ciudadanía.