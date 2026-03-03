La Plataforma contra la Contaminación alerta de los riesgos de la polución para la salud con una charla médica
El Ateneo de La Calzada acogió la cita
La Plataforma contra la Contaminación de Gijón impulsó este martes en el salón de actos del Ateneo de La Calzada una charla médica para advertir de los riesgos que implican los altos niveles de contaminación en la salud de las personas. Precisamente, la cita coincidió con una jornada en la que Gijón activó de nuevo su protocolo por episodios de contaminación a raíz de los datos obtenidos en las estaciones de La Calzada y El Lauredal, ambas en nivel rojo con niveles "muy desfavorables".
La charla que se celebró esta tarde en el Ateneo llevaba por título "Aire que enferma. Evidencias médicas sobre contaminación y salud". En la conferencia participaron Laura Pi y Alba Fernández, médicas de familia; Carmen Yano, radióloga del Hospital de Cabueñes; y Fructuoso Pontigo, representante de la Coordinadora Ecologista de Asturias.
En la organización de esta cita también participó la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana. El objetivo de la Plataforma contra la Contaminación es continuar impulsando charlas y actividades, además de llevar a cabo concentraciones y protestas.
