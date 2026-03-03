El Puerto de Gijón impulsa con empresas y la Universidad 10 propuestas tecnológicas que concurren a ayudas del Estado

La Autoridad Portuaria de Gijón, que gestiona El Musel, la explanada de Aboño y espacios portuarios en la ciudad como el entorno del Puerto Deportivo, ha cerrado la fase de presentación de propuestas a la convocatoria Ports 4.0, habiendo recibido diez proyectos de empresas y la Universidad de Oviedo sobre desarrollos tecnológicos para aplicar en el entorno portuario.

"En el último año, la Autoridad Portuaria ha iniciado un decidido acercamiento a empresas tecnológicas, startups, consultoras y universidades, compartiendo retos concretos y ofreciendo acompañamiento técnico para ajustar las propuestas a necesidades reales. El resultado es una cartera diversa de ideas, con aplicación directa en el entorno portuario, presentadas por siete entidades: Castroalonso, Geotronic y la Universidad de Oviedo -con dos propuestas cada una-, y Cadabit, Suloal, Safier y Taxus", se explica desde El Musel.

Desde la Autoridad Portuaria se destaca que la participación en esta edición del Ports 4.0 en su modalidad Ideas está siendo muy superior a la de años anteriores. Los diez proyectos que se han presentado están pendientes de su validación. Se trata de proyectos incipientes y que, en el caso de que sean seleccionados, podrán realizar pruebas en el propio entorno portuario. Las que se desarrollen finalmente en Gijón podrán ser aplicadas en cualquier puerto español.

Ports 4.0 es una iniciativa de Puertos del Estado y de las autoridades portuarias que tiene por objetivo "generar un ecosistema innovador abierto para facilitar el contacto y el conocimiento de los retos y el funcionamiento del sector logístico-portuario a emprendedores, investigadores, 'start-ups', 'spin-off' de universidades, empresas tecnológicas pequeñas y medianas y grandes corporaciones", agregan desde el Puerto. Este fondo está dotado, en la presente edición, con 6,75 millones de euros, divididos en dos modalidades: 750.000 euros para ideas y 6 millones de euros para proyectos comerciales.

Cuatro ámbitos

Los proyectos presentados se agrupan en cuatro ámbitos: La mejora de la operativa portuaria y la digitalización, la simplificación de la gestión normativa, la sostenibilidad ambiental y la relación Puerto-ciudad más la dimensión social de la infraestructura.

En cuanto a la mejora de la operativa y la digitalización, se contemplan herramientas basadas en inteligencia artificial para anticipar incidencias, optimizar atraques y mejorar la coordinación entre actores, así como sistemas que permiten vigilar la evolución de los fondos marinos mediante análisis de vídeo, facilitando una planificación más eficiente de dragados y maniobras.

En lo que respecta a la simplificación de la gestión normativa, las propuestas buscan la complejidad regulatoria del puerto en sistemas estructurados que ayudan a tomar decisiones con mayor rapidez, coherencia y trazabilidad, reforzando la seguridad jurídica en la gestión diaria.

Por lo que se refiere a la sostenibilidad ambienta, se han presentado proyectos para modernizar la inspección del agua de lastre combinando análisis biológico y visión artificial, nuevas metodologías para detectar y caracterizar microplásticos en aguas y sedimentos, y soluciones innovadoras para tratar sedimentos contaminados procedentes de dragados.

Respecto a los proyectos que inciden en la relación Puerto-ciudad y en la dimensión social de la infraestructura incluye propuestas como el desarrollo de herramientas digitales que faciliten la orientación autónoma de personas con discapacidad visual o movilidad reducida dentro del recinto portuario, mejorando la experiencia de quienes acceden a sus instalaciones y reforzando el compromiso del Puerto con una integración más inclusiva y accesible en su entorno urbano.

Carga de un proyecto fabril en El Musel. / APG

En las próximas semanas se abrirá la fase destinada a proyectos en modalidad comercial. "La Autoridad Portuaria confía en mantener esta dinámica y dar un paso más, facilitando que las ideas evolucionen hacia desarrollos con impacto operativo real. Con esta participación, el Puerto de Gijón no solo incrementa su presencia en Puertos 4.0, sino que refuerza una estrategia de innovación conectada con su entorno empresarial y académico y orientada a mejorar la competitividad, sostenibilidad y su integración con la ciudad", señalan desde la Autoridad Portuaria.