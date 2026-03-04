Carlos Arias optará a seguir como presidente de los vecinos del barrio gijonés de La Calzada

Carlos Arias volverá a presentar su candidatura como presidente de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada. La entidad ha convocado este miércoles a sus socios con motivo de la asamblea general ordinaria y la extraordinaria, que tendrán lugar en la sala polivalente del Ateneo.

Arias comenzó a presidir la asociación de La Calzada desde 2021. Desde entonces, una de las principales tareas que ha llevado a cabo ha sido impulsar la lucha contra el tráfico pesado que soporta Príncipe de Asturias. Asimismo, en el barrio se han desarrollado una larga ristra de actividades.

Ahora, de cara al siguiente mandato, Arias ha decidido que optará a continuar realizando las labores de líder vecinal. Su objetivo es formar "un equipo amplio" y seguir trabajando para los retos que hay pendientes en el barrio, que recientemente ha logrado el derribo de la fábrica de Flex o la culminación de las obras de mejora en el Ateneo de La Calzada. "El barrio está creciendo y va a continuar haciéndolo. Cada vez somos más vecinos e intentamos que todos se sientan bien acogidos", señaló ayer Arias, quien aseguró que desconoce si habrá alguna otra candidatura de cara al proceso electoral.

Los horarios de la asamblea

La asamblea general ordinaria tendrá lugar el 4 de marzo. La primera convocatoria es a las 19.00 horas, la segunda a las 19.15 y, la tercera, a las 19.30 horas. En el orden del día están la información general, la propuesta de subida de las cuotas a 10 euros y los ruegos y preguntas.

Quince minutos después de finalizar la asamblea ordinaria empezará la extraordinaria, en la que se convocarán las elecciones, se aprobará el calendario electoral y se elegirá a la comisión de esas elecciones.