Coste y plazos para un renovado embarcadero en el parque de Julián Besteiro

No es una obra de gran envergadura pero supondrá una mejora en una de las zonas de esparcimiento de La Calzada: el parque de Julián Besteiro. La orden dada desde la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles, pasa por sustituir las traviesas del embarcadero, que actualmente se encuentra con acceso limitado debido a su deterioro progresivo. Para hacer realidad este encargo acaba de salir a licitación un contrato con un coste de algo más de 22.200 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de un mes.

La solución adoptada por los técnicos municipales supone reemplazar las traviesas existentes por un material más duradero y de menor mantenimiento con el objetivo de garantizar mayor seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura a más largo plazo.

¿Cómo se va a organizar el trabajo? Como primeros pasos se procederá a delimitar y cerrar las zonas de trabajo y, desde el servicio municipal de Parques y Jardines, se encargarán a Emulsa las labores de vaciado del estanque y de retirada de las traviesas y de una valla disuasoria que allí está instalada. Traviesas y valla que serán trasladadas al vivero municipal.

A partir de ahí las precisiones incluyen que la zona entre las dos escaleras se pavimente con hormigón sobre la solera en la que se encuentran apoyadas las traviesas formando dos peldaños a cada lado. En la zona de embarcadero se instalará sobre las viguetas existentes y la estructura de la plettina metálica una solera con tabla de plástico reciclado 100% machihembrado con refuerzo de acero posterior y antideslizante.

Las traviesas que se van a cambiar en el parque. / Lne

Habrá que tener en cuenta a lo largo de las obras la necesidad de que materiales y maquinaria entren al parque por las aceras de las calles Simón Bolívar, Mata Jove o la Argentina.

No es el único plan que Medio Ambiente tiene en mente a corto plazo para este parque. Vía inversiones decididas por los consejos de distritos se ha fijado una reserva de 25.000 euros para mejorar la iluminación. Este dinero entra dentro de la modificación presupuestaria que por algo más de 1,9 millones irá al próximo Pleno.