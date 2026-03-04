La familia de Igor Medio aplaude que el dibujante dé nombre a un acceso de Naval: “Será un homenaje permanente y visible”
“Que sea en El Natahoyo es un orgullo; es nuestro barrio”, agradece Sonia Tuya, madre del artista fallecido que rebautizará la calle Palafox a partir de junio, en el 20.º aniversario de su muerte
La memoria del músico y dibujante Igor Medio regresará definitivamente al que siempre fue su barrio: El Natahoyo. El artista dará nombre a la actual calle Palafox, uno de los accesos de Naval Azul, por decisión del Ayuntamiento, que atiende a su vez a una propuesta que la Sociedad Cultural Gijonesa había dado a conocer a inicios de año. El cambio de nombre se hará oficial el próximo mes de junio, cuando se cumplirán 20 años de la muerte del creador en un accidente de tráfico. “Que sea en El Natahoyo es un orgullo porque es nuestro barrio. Lo agradezco muchísimo”, se felicita Sonia Tuya, madre del dibujante, que considera que su incorporación al callejero hace que este homenaje vaya a ser especial, porque será “permanente y visible”.
La Sociedad Cultural Gijonesa defendía a inicios de año que el espacio de Naval Azul incorporase un homenaje al músico. “Agradecemos al Ayuntamiento y a la Alcaldesa que hayan recogido esta propuesta; nos hace mucha ilusión porque es un reconocimiento importante a la cultura asturiana”, defiende Pedro Roldán, presidente de la entidad, que explica también que en Palafox, al no haber domicilios, el cambio de nombre no generará molestias a ningún particular.
Un homenaje "sin molestias"
“Para mí eso, que no molestase a nadie, también era muy importante. Es una propuesta sin polémicas”, razona también Tuya. “No todo es visible para la misma gente; no toda la gente lee cómics o escucha música, y con estas cosas de gana visibilidad. Los vecinos también están contentos. Igor luchó, sobre todo, por la cultura asturiana; fue un asturianista convencido. Y en sus tiras de cómic ya se ve cuántas veces menciona a El Natahoyo”, defiende.
El Ayuntamiento, por su parte, defiende que Medio “es una figura fundamental para entender la cultura no solo por su contribución musical y plástica, sino también por su capacidad para dignificar la identidad de un barrio y la memoria colectiva”. Destaca que como músico supo “fusionar tradición y vanguardia dando voz a una generación comprometida con su tierra y su realidad” y que “su estrecha vinculación” con El Natahoyo “marcó profundamente su trayectoria” como dibujante, llena de “sensibilidad artística” y de “conciencia social”. “Igor Medio no solo representó a su barrio, sino que lo proyectó como símbolo cultural, convirtiendo su música en un puente entre la tradición y la cotidianidad de la ciudadanía”.
Ígor Medio Tuya, nacido en 1972, fue un referente de la cultura asturiana como músico y como dibujante. Fundó el grupo “Felpeyu”, una banda icónica del folk asturiano que integró hasta su muerte. Como historietista publicó en los suplementos de LA NUEVA ESPAÑA las icónicas tiras de “La familia Castañón, xente llano de Xixón”, publicadas durante los veranos de entre 1997 y 2005. La colección fue donada el año pasado al Museo del Pueblo de Asturias. Medio falleció en junio de 2006 en un accidente de tráfico durante un viaje de su grupo de música. En la colisión falleció también su compañero Carlos Redondo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Hallan muerto en el centro de Gijón a un hombre con signos de violencia
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- El suelo de Naval colindante con el Acuario ya tiene fecha de apertura para la ciudadanía
- Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido
- Investigan la muerte de una gijonesa de 19 años tras fugarse de un hospital en Canarias como un posible caso de homicidio doloso y agresión sexual