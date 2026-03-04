La jueza considera "esencial" el informe encargado por la actual dirección de Ebhisa para esclarecer la desaparición de carbón en el Puerto de Gijón

La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Gijón considera "esencial para el esclarecimiento de los hechos" el informe forense encargado por la actual dirección de Ebhisa a la consultora KPMG sobre la desaparición de 120.000 toneladas de carbón de las instalaciones de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, por la que tendrá que declarar como investigado el expresidente de El Musel y de Ebhisa, Laureano Lourido, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

La magistrada ha fijado para el 27 de abril la fecha para tomar declaración a Lourido. Para ese mismo día también está previsto que comparezcan en el juzgado como investigados los dos socios de Natural Mining Resources 1926 (NMR), J. A. B. S. y D. R. M.. El carbón desaparecido fue descargado en Ebhisa por cuenta de NMR –que ha cambiado su nombre a Special Anthracites– que no lo pagó a su proveedor, la firma con sede en Suiza Telf, que es la que interpuso la denuncia penal por la supuesta apropiación indebida de ese carbón en 2020, la mayor parte del cargamento de 160.000 toneladas del buque "Berge Triglav" desestibadas en octubre de 2020.

Instalaciones de Ebhisa, con la explanada trasera en la que operaba NMR. / ANGEL GONZALEZ

También han sido citados para esa misma fecha los peritos de KPMG que realizaron el informe en el que se sostiene que Ebhisa cargó el carbón desaparecido haciéndolo pasar por el de otro barco, el "Zeus", también descargado por cuenta de NMR. Esa salida irregular se hizo sin despachar la mercancía en la aduana y según el informe de KPMG se produjo en noviembre de 2020.

Los de KPMG no son los primeros peritos en declarar. Ya lo hicieron peritos de SGS, la consultora que por encargo de Telf elaboró en 2023 un informe en el que estimaba que había desaparecido la mayor parte de la carga del "Bergé Triglav". SGS ya había tenido acceso en diciembre de 2020 al carbón que quedaba en el puerto de ese barco, pero entonces no efectuó medición alguna.

Tras la denuncia de Telf, el juzgado ya citó como investigados a tres exdirectivos de Ebhisa y tres directivos y empleados de una firma consignataria, además de a los socios de NMR. Ahora también se suma como investigado el anterior presidente de El Musel. Su declaración como investigado fue solicitada por Telf y la magistrada lo cita así por su condición de presidente de Ebhisa en la época en la que se produjeron los hechos que se investigan.

Muelle Norte

El informe forense elaborado por KPMG por encargo de la nueva dirección de Ebhisa apunta a la supuesta colaboración de personal de la terminal de minerales para que NMR pudiera trasladar al Muelle Norte de la ampliación de El Musel el carbón de Telf del que supuestamente se apropió. Desde el Muelle Norte se exportó a otros países.

No fue el primer cargamento que supuestamente salió de manera irregular de Ebhisa, sino que NMR también se habría hecho con el cargamento del buque "Aquamarine" de la misma manera, si bien este asunto no fue a mayores al alcanzar posteriormente un acuerdo económico NMR con Telf.

El informe de KPMG, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA, reseña correos internos entre mandos intermedios y el buzón genérico del Departamento de Operaciones de Ebhisa, con instrucciones para el levante del carbón del buque "Berge Triglav" haciéndolo pasar como si fuera el descargado del buque "Zeus", que estaba en una pila próxima y también había sido desestibado por cuenta de NMR.