Un aseo, alumbrado, renovación de pista de juegos... los compromisos pendientes con el parque de Moreda

IU lleva el asunto a comisión para saber qué planes tiene el gobierno para ejecutar esos proyectos, que reclaman los vecinos del barrio

Una vista del parque de Moreda.

Una vista del parque de Moreda. / Ángel González

R. Valle

Las actuaciones comprometidas, pero todavía pendientes, en el parque de Moreda son una de las grandes preocupaciones de la asociación vecinal del barrio. Así se lo hicieron saber Charo Blanco y Juan Pablo Franco –presidenta y vicepresidente de la organización vecinal– al portavoz municipal de IU en una reciente visita al barrio y por ello preguntará el concejal Javier Suárez Llana al responsable de parques y jardines en la próxima comisión.

El parque de Moreda tiene pendiente la renovación del circuito de footing, la mejora del alumbrado, cambios en la pista de juegos –donde los vecinos han pedido un nuevo pavimento que amortigüe el ruido y un cerramiento que evite que los balones se escapen a la calle–, la instalación de un aseo y la habilitación de un espacio hacer ejercicios de calistenia.

También se había comprometido instalar un punto de lavado de bicicletas en la parte del parque de Moreda más próxima a la comisaría de la Policía Nacional.

Por todo ello pedirá explicaciones al gobierno el portavoz de IU, que ya en otras ocasiones presentó iniciativas para garantizar mejoras en ese espacio verde: pulmón del barrio y de la zona oeste.

Noticias relacionadas

Javier Suárez Llana, a la derecha, con Juan Pablo Franco y Charo Blanco en la avenida de José Manuel Palacio.

Javier Suárez Llana, a la derecha, con Juan Pablo Franco y Charo Blanco en la avenida de José Manuel Palacio. / Lne

En su visita a Moreda, el edil también recogió la petición vecinal de avanzar en una renovación del asfaltado tras tres décadas sin cambios y en la necesidad, por motivos de seguridad, de recuperar un cojín berlinés que había en la calle Desfiladero de los Beyos. Tras su eliminación se ha producido un accidente en la zona, que está muy próxima al parque de Moreda y a las instalaciones deportivas del barrio.

