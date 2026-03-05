Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
Los afectados han sido trasladados a los hospitales de Cabueñes y Jove
Nuevo accidente en Gijón. Tres personas han resultado heridas leves a raíz de un choque frontal entre dos vehículos en la parroquia gijonesa de Veriña. Según fuentes municipales, el conductor que causó el siniestro ha dado positivo en el test de alcoholemia. Concretamente, el impacto ha tenido lugar en la carretera de Avilés, a la altura de Puente Seco.
El siniestro se produjo en torno a las seis de la tarde de este jueves. Dos coches se vieron implicados en el accidente al chocar frontalmente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Policía Local y bomberos, así como profesionales sanitarios en ambulancia.
Según las fuentes consultadas, tres personas, dos de ellas del coche causante, han resultado heridas leves. Los afectados han sido trasladados a los hospitales de Cabueñes y Jove. Debido al golpe sufrían dolor de cuello, pecho y costillas.
Los bomberos se encargaron de excarcelar a uno de los heridos de su vehículo. Por su parte, la Policía Local llevó a cabo un test de alcoholemia en el que el conductor del coche que causó el siniestro dio un resultado positivo. Se han realizado diligencias judiciales.
