Esta es la cifra que dio Adif para hacer el paso subterráneo de las vías del tren del barrio gijonés de El Lauredal: "Nunca más tuvimos noticias"

En un millón de euros se estimó desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( Adif) el coste de ejecutar una conexión subterránea para que los vecinos de El Lauredal y La Calzada pudieran salvar el trazado de las vías de la línea ferroviaria Puerto Gijón-Veriña. Un coste que Adif planteó sufragar a medias con el Ayuntamiento. Esa cifra la ofreció la Vicealcaldesa de la ciudad y concejala de Economía, Empleo, Innovación y Turismo, la popular Ángela Pumariega, en comisión de Hacienda, a preguntas del PSOE y en referencia a lo hablado en una reunión en la que participó el pasado 5 de noviembre. La propuesta de esa opción de paso bajo las vías nunca llegó a concretarse pero, paralelamente, Adif iniciaba hace unos días la licitación por más de 800.000 euros de un obra de vallado de la zona para inutilizar los pasos que sobre las propias vías han ido creando los vecinos que pasan de uno a otro lado.

Explicó Pumariega en la comisión que fue Adif quien contactó de manera directa y por teléfono con la concejalía para solicitar una reunión con la responsable de Economía. A esa reunión, que no incluyó ningún envío previo de documentación, se convocó también a la consejería de Movilidad y la Autoridad Portuaria de Gijón. Finalmente no hubo representación de El Musel. En ese contexto fue en el que desde Adif puso sobre la mesa la necesidad de cerrar el paso por las vías ante la situación de inseguridad que se estaba dando en El Lauredal.

Como posibilidad para dar una alternativa a los vecinos, los representantes de Adif en aquella cita hablaron de la opción de hacer pasos subterráneos. Eso sí, dejando claro que eso conllevaría un coste para las arcas municipales. En concreto el 50% de una operación que podía rondar el millón de euros. Pumariega explicó al resto de los ediles en la comisión de Hacienda que al plantear la posibilidad de incluir algún dinero en el presupuesto municipal de 2026 para ese proyecto desde Adif se les dio a entender que era una propuesta a más largo plazo. Así que no se hizo ninguna reserva en las cuentas del Ayuntamiento.

"Nunca más tuvimos noticias"

Aunque la reunión fue en noviembre no fue hasta finales del pasado febrero cuando Adif publicitó a través de sus organismos de prensa que se había hecho esta oferta al gobierno gijonés y que nadie les había contestado. Desde el entorno de la Alcaldesa se negó estar al tanto de la reunión a la que se refería Adif ni haber recibido ninguna propuesta de paso subterráneo por El Lauredal. Trascendió luego que esa reunión había sido con la Vicealcaldesa.

En la comisión de Hacienda, Pumariega defendió que en aquella cita ni se había concretado nada, ni tomado ninguna decisión. Se les había dado una información y desde el Ayuntamiento se quedó a la espera de que se enviara documentación. "Nunca más tuvimos noticias en la concejalía, ni para el envío de documentación, de información, un posible borrador de convenio, ni para solicitar valoraciones por parte del Ayuntamiento", concretó Pumariega.

Tras el anunció realizado por Adif a finales de febrero, desde la concejalía se contactó con el Administrador Ferroviario para solicitarle una información más concreta que poder reenviar a Alcaldía y a los distintos servicios municipales que pudieran estar implicados en esta operación.

Unanimidad para modificaciones presupuestarias por 18 millones

Este debate se planteó en la misma comisión en la que, también a preguntas del PSOE, se aseguró desde el equipo de gobierno que se mantienen los contactos con Pymar para comprar su parte de los terrenos de Naval Gijón. Y donde, se aprobaron, por unanimidad, las dos primeras modificaciones del presupuesto municipal que pasarán por el Pleno. Una de 15,9 millones que se corresponde con la novación de tres préstamos bancarios y otra de 1,9 millones para dar soporte a las inversiones en los barrios decididas en los seis consejos de distrito.