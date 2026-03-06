La Calzada rescata el rótulo de Flex: el enrevesado operativo para evitar que un símbolo del barrio gijonés acabe en la basura

A Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada , se le fue la mañana del viernes entre idas, venidas, llamadas y miradas al reloj. Idas y venidas bajo la lluvia al solar que durante décadas albergara –primero en la prosperidad y luego en el abandono–la fabrica de colchones de Flex ahora demolida; llamadas a vecinos, a un amigo de una empresa de rotulación, al concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, al Pueblu d´Asturies... y miradas al reloj para ver cuanto tiempo quedaba para obrar la proeza: salvar el rótulo de Flex como parte de la historia de La Calzada.

Y se salvó. "De milagro y en el último minuto", matiza Arias. Ahora el rótulo está en los almacenes municipales de Piti pero la idea de la asociación vecinal no es que se quede allí para siempre. Quieren restaurarlo, que forme parte de una exposición sobre la memoria histórica del barrio y que quede instalado para siempre como un símbolo en algún punto de esa zona que ahora, de forma provisional y cuando el solar pase a ser del Ayuntamiento, se usará como aparcamiento.

"Es historia de La Calzada. Por la propia historia de la nave, que además de fábrica fue casa okupa durante un tiempo, y por la historia de esos veinte años de lucha vecinal para conseguir que se demoliera", explica el presidente de la asociación vecinal al describir lo que conlleva para la memoria del vecindario ese rótulo rojo, blanco y azul marcado por la F gigante de Flex

Que había interés de lo vecinos en preservar ese gran rótulo que se podía ver en la fachada de mayor altura de la fábrica ya se lo habían comentado los vecinos al Ayuntamiento cuando empezaron las obras de demolición. No supieron más "hasta que lo vimos en una foto tirado en un charco", explica Arias. La empresa encargada de la demolición finiquitaba ayer los trabajos con la orden de dejar el solar limpio. Así que al rótulo solo le quedaban unas horas para salir de La Calzada camino del vertedero cuando Arias asumió la operación de rescate.

¿El primer problema? La imposibilidad de que los vecinos pudieran ejecutar por sus propios medios el traslado de una pieza de más de 600 kilos. Así que tocó llamar al Ayuntamiento y tras varias gestiones Martínez Salvador encontró un hueco en los almacenes de Pitti al que poder llevarlo. Pero ojo, que cerraban a las tres de la tarde. Vuelta a mirar al reloj.

Ya había destino pero no medio de transporte para alcanzarlo. En eso echó una mano la propia empresa encargada del derribo, que se ocupó de encontrar una camioneta para llevarlo y de poner la grúa para subir el rótulo a la camioneta. El operativo se había completado con éxito. Y con una gran mojadura del presidente vecinal. Ahora toca pasar a la fase dos: encontrar dinero para financiar su restauración.