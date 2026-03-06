Desactivado el protocolo anticontaminación en Gijón gracias a la lluvia

El Ayuntamiento de Gijón ha desactivado a primera hora de esta mañana el escenario de contaminación atmosférica en nivel 1 que se había iniciado el pasado día 3 de marzo y de acuerdo al Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Explica el Consistorio que "como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, se están viendo reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona oeste". La lluvia, como suele ocurrir, ha ayudado a reducir estos picos de polución y se prevé que lo siga haciendo en estas próximas horas.

Añade también el Ayuntamiento que, si las previsiones meteorológicas cambian o los valores de presencia de partículas en suspensión vuelven a subir en estos próximos días, el protocolo volverá a activarse para desplegar las medidas atenuantes que dicha la norma.

Noticias relacionadas

El protocolo se había activado en la mañana del día 3 a raíz de que la estación de la avenida de la Argentina registrase niveles "muy desfavorables" de partículas PM10 en suspensión, misma situación en la que se encontraba el medidor de El Lauredal. La unidad móvil de Tremañes registraba datos "desfavorables", el código de alerta inmediatamente inferior al anterior, y las estaciones de Santa Bárbara, Montevil y Constitución se mostraban en color amarillo y con un nivel "regular" en cuanto a polución.