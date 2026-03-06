Gijón aprobará la semana que viene la primera fase del plan de vías, que costará 54,3 millones

La tramitación administrativa para impulsar una primera fase del plan de vías que permita demoler el viaducto de Carlos Marx, ahora sí, encara su recta final. El Ayuntamiento aprobará la semana que viene en Junta de Gobierno la firma del nuevo convenio que desde Gijón al Norte impulsa la actuación y que cifra ahora la obra en importe máximo de 54,3 millones, una ligera subida respecto a lo previsto hace meses, si bien el cálculo nuevo incluye ya el IVA. El gobierno aprobará también el gasto de 10,1 millones que le corresponde aportar a la actuación, mismo importe que debe costear Principado. Adif se encargará del montante que falta: 34 millones de euros.

En este nuevo convenio se recoge un resumen de las obras a realizar y, por lo tanto, se confirma que la ruta general que avanzaba el Ministerio de Transportes hace un año que mantiene. Se derribará el viaducto en superficie, conectando la avenida de José Manuel Palacio hasta la glorieta de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal. Se añade además una glorieta entre Carlos Marx y Sanz Crespo, a la altura de la actual estación, y se reordena el entorno del "hipódromo" de José Manuel Palacio a su llegada al Museo del Ferrocarril.

Se mantiene también la intención sustituir dos colectores de gran diámetro bajo las inmediaciones de la actual estación provisional por un único colector de gran sección bajo Carlos Marx y el resto de detalles que se habían avanzado hace un año: crear rampas para el futuro aparcamiento de Carlos Marx, adecuar la losa que cubre el tanque de tormentas en José Manuel Palacio para que puedan pasar vehículos por encima e instalar un pozo de cruce subterráneo para blindar las conexiones con el metrotrén.

Tras la aprobación del convenio, el Ayuntamiento aprobará el proyecto (que se está revisando) y Adif licitará la ejecución de las actuaciones y entregará después la obra al Consistorio.