El PSOE denuncia la inacción del gobierno local con la barrera ferroviaria de El Lauredal: "Maltratan a la zona oeste"

El PSOE quiere que el gobierno de Carmen Moriyón acepte la propuesta de Adif para financiar a medias una intervención que permita salvar las vías del ferrocarril en El Lauredal. Una propuesta que, en principio, supondría generar un paso peatonal subterráneo y tendría un coste de alrededor de un millón de euros. La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez, ha tramitado esa petición al gobierno como un ruego que se incluirá en el orden del día del Pleno de la próxima semana.

Un ruego cuya presentación sirvió a Pérez para cargar contra Foro y PP, los dos partidos socios de gobierno, por mantener una situación de maltrato y olvido hacia la zona oeste. "Ni Foro ni PP se acuerdan del oeste; el maltrato a la zona es continuado. Hace unos días pedían a Pymar que adecuara los terrenos de Naval Gijón de los que es propietaria, pero se olvidan de las vecinas y vecinos que tienen cruzar unas vías de tren para, por ejemplo, ir a trabajar”, indicó la socialista, que recordó que el PSOE sí llevaba en su programa electoral actuar sobre esa barrera ferroviaria que separa a El Lauredal y La Calzada colocando varios pasos a nivel.

Responsables de Adif –que solo hace unos días licitó un contrato de más de 800.000 euros para el vallado de la zona con la intención de anular los pasos sobre las vías que han ido creando los propios vecinos–habían planteado en noviembre del año pasado la opción del soterramiento en una reunión con la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega. Esa reunión trascendía hace unos días a través de Adif que aseguraba que el Ayuntamiento no había dado ninguna contestación a esa propuesta.

Pumariega por su parte, asegura, que en la cita no se tomó ninguna decisión y que Adif no llegó a mandar nunca una propuesta oficial o un borrador de convenio para concretar la financiación . Del encuentro no tenían conocimiento en la parte forista del gobierno. Pérez considera increible que la Vicealcaldesa "dejara morir un asunto de esa importancia" sin haber dado traslado de la propuesta de Adif a algún servicio municipal.

Desde el PSOE se pide que, si aún se está a tiempo, se acepte la propuesta de Adif como la mejor opción para garantizar el paso vecinal con máxima seguridad. Y se culpa al gobierno local de inacción en este asunto. "Ante la desidia del gobierno municipal, fue Adif quien presentó propuestas para mejorar la integración de los barrios, sin que, hasta el momento, le hayan dado respuesta alguna. El Principado sí lo hizo, pidió que se hicieran pasos accesibles y seguros para peatones y ciclistas. Esta situación demuestra el aislamiento del ejecutivo local respecto al resto de administraciones y la descoordinación entre las concejalías de Foro y del PP", remató Pérez.