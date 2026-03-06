Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Gijón refuerza la vigilancia, a instancias del Ministerio del Interior, a raíz de la guerra en Irán

Se han intensificado, como prevención, los controles de acceso y verificado la robustez de los sistemas informáticos, aunque Interior apunta que no existen indicios específicos

Instalaciones de la regasificadora de El Musel.

Instalaciones de la regasificadora de El Musel. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón ha procedido a reforzar la vigilancia y monitorización del puerto de El Musel, siguiendo las instrucciones que le ha dado el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio del Interior como prevención ante posibles actividades hostiles del régimen iraní en respuesta al ataque contra Irán que iniciaron EEUU e Israel el pasado sábado.

El Ministerio apunta que no existen indicios específicos dirigidos contra operadores críticos ni contra infraestructuras nacionales, pero aconsejan mantener un nivel reforzado de alerta en infraestructuras críticas, como es El Musel, ante potenciales amenazas "que podrían materializarse a través de vectores físicos, cibernéticos, híbridos o de otra naturaleza".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Las medidas que comenzó a adoptar el Puerto de Gijón el pasado lunes 2 de marzo, a instancias del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, incluyen intensificación de los controles de acceso físico a las instalaciones portuarias, a los centros de control y a zonas restringidas y sensibles del ámbito portuario.

El Musel cuenta con instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado, en los dos tanques de la regasificadora, depósitos de almacenamiento de combustible, incluyendo varios de la reserva estratégica de España y también juega un papel crucial en la actividad económica siendo el puerto por el que reciben sus materias primas los dos únicos hornos altos de la siderurgia en España, además de contar con líneas regulares para la exportación e importación de mercancía contenerizada, entre otras facetas.

Tanques de almacenamiento de combustible en el puerto de El Musel.

Tanques de almacenamiento de combustible en el puerto de El Musel. / ANGEL GONZALEZ

La recomendación también incluye asegurar la adecuada identificación y supervisión del personal del propio puerto y de las empresas. El refuerzo no sólo se refiere a la prevención de acciones contra la infraestructura física, sino también garantizar la robustez de los sistemas informáticos a amenazas híbridas como pudieran ser intentos de intrusión en los sistemas de tecnologías de la información y comunicación del Puerto, denegaciones de servicio o accesos no autorizados.

Comunicación inmediata

La actualización de parches críticos y revisión de políticas de acceso remoto a los sistemas forman parte también de estas medidas preventivas, además de la de extremar la cautela ante correos sospechosos y campañas de phising.

El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas también recuerda que debe comunicarse cualquier posible incidente de forma inmediata.

