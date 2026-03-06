La renovación de la iluminación de Moreda: los soportales de la plaza de La Habana y algunas calles más

Ha sido mucho tiempo esperando pero, al fin, la petición de los vecinos de Moreda de mejorar el alumbrado de su barrio se pone en marcha. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la operación de renovación y ampliación de las luminarias del barrio por unos 60.000 euros. El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses. El proyecto no solo supone mejorar una iluminación que ahora mismo todos consideran insuficiente. Además, el hecho de que se vayan a instalar luminarias tipo LED con curva de regulación incorporada supondrá reducir el consumo de energía y al ser equipamiento nuevo se garantizan también ahorros en labores de mantenimiento y reposición de lámparas y equipos.

Un elemento sustancial de toda esa operación es la sustitución de la iluminación de los soportales de la plaza de La Habana, pero también se va a reforzar la iluminación en la zona de juegos infantiles del parque de Moreda y en todo el entorno del instituto Emilio Alarcos, donde hay un espacio de aparcamiento y una zona de runnig. Al otro lado del barrio, en el entorno de la piscina y la pista de patinaje, se procederá a instalar iluminación en el pasadizo peatonal que conecta esa parte del parque con la avenida de José Manuel Palacios.

Equipamientos deportivos, a la espera

El contrato de iluminación salía a licitación casi al mismo tiempo en que se debatía en comisión sobre las necesidades de Moreda, a partir de una iniciativa de IU donde también se preguntó por las comprometidas mejoras en el circuito de footing, la pista de juegos y un espacio para hacer ejercicios de calistenia. Suministros que se incluirán en un próximo contrato para equipamientos deportivos en zonas verdes que se impulsará desde el servicio de parques y jardines. En todo caso, la previsión es que se tarden unos seis meses en conseguir esos suministros. Luego tocará ejecutar su instalaciones.

Un nuevo contrato de mobiliario urbano

Y en cuanto al aseo que también se había pedido se esperará al nuevo contrato de mobiliario urbano, del que también se habló en comisión a preguntas de la edil de Podemos, Olaya Suárez. Los técnicos municipales esperan concluir a lo largo de este mes los pliegos para sacar a licitación la concesión, tras haberse realizado una consulta previa de mercado. El coste estimado del contrato es de casi seis millones de euros. El contrato no incluirá, como se había solicitado, la gestión de una red de aparcamientos cubiertos para bicicletas.