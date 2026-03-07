Un homenaje "más que merecido" para Igor Medio: sus familiares y amigos celebran el reconocimiento de Gijón al músico y dibujante

Apenas habían transcurrido dos semanas desde que dio comienzo el 2026 cuando la Sociedad Cultura Gijonesa lanzó la petición al gobierno municipal de que uno de los espacios del futuro Naval Azul lleve el nombre del músico y dibujante Igor Medio Tuya, de cuyo fallecimiento se cumplen este año dos décadas. Ahora, los familiares, amigos y admiradores de este artista tan vinculado a El Natahoyo ya son conocedores de que a partir de finales de junio su nombre sustituirá al de Palafox en el pequeño vial que comunica Mariano Pola con el nuevo paseo marítimo de la zona oeste. "Estoy muy satisfecha y orgullosa de saber que todos han estado de acuerdo. Nunca hemos sido de estar en primer plano, pero se lo tiene más que merecido", expresó Sonia Tuya, la madre del dibujante, en un encuentro con LA NUEVA ESPAÑA.

Fue en El Natahoyo donde Sonia Tuya y Luis Medio criaron a quien más tarde se convirtió en un referente de la cultura asturiana contemporánea. Por un lado, como músico estuvo en "Felpeyu", una de las bandas más importantes del folk asturiano. Además, fue el autor de las inolvidables tiras de "La familia Catañón, xente llano de Xixón", que publicó en los suplementos de verano de LA NUEVA ESPAÑA entre 1997 y 2005. Su colección fue donada el año pasado al Muséu del Pueblu d'Asturies.

A lo largo de su vida, Igor Medio siempre se sintió muy orgulloso de la ciudad y de su barrio. Por ello, quienes mejor le conocían subrayan que "el lugar que han elegido para el homenaje es perfecto". "Aparte de haber sido vecino de aquí, este es un punto que está muy ligado a la cultura por la relación que ha tenido con la Semana Negra", remarcó el dibujante asturiano Javier Rodríguez, uno de los grandes amigos de Igor Medio. En esa misma línea se pronunciaron el ilustrador Ángel de la Calle y el crítico Norman Fernández. "Por esta calle va a pasar mucha gente y todos se encontrarán con su nombre. Estamos encantados con la decisión", afirmó De la Calle". "El Natahoyo siempre fue un barrio obrero y en todas las obras de Igor había presencia de la clase obrera", completó Fernández.

Otra de las personas que tuvo el placer de trabajar junto a Igor Medio fue Boni Pérez, letrista de algunos temas de "Felpeyu". "Era una gran persona. Resultaba muy fácil reírse con él y es genial que ahora vaya a dar nombre a una calle de El Natahoyo, su barrio", comentó Pérez.

Este año se cumplen dos décadas del fallecimiento de Medio, que murió en junio de 2006 en un accidente de tráfico durante un viaje de su grupo de música. En la colisión también falleció su compañero Carlos Redondo.

En el marco de los 20 años de su fallecimiento, la Sociedad Cultural Gijonesa pidió al Ayuntamiento el homenaje que se acaba de confirmar. "Ha sido un proceso rápido. El Ayuntamiento y la Alcaldesa han mostrado una actitud excelente y esta calle nos parece muy adecuada porque no afecta a terceras personas ni a entidades", indicó el presidente de la Cultural Gijonesa, Pedro Roldán, que agregó que "todos los mensajes que hemos recibido han sido de total apoyo a la propuesta". "Gijón le debía este homenaje a la figura de Igor y a la cultura asturiana en general", aseveró.

En ese sentido, los familiares y amigos de Igor Medio, así como los miembros de la Sociedad Cultural Gijonesa, se mostraron de acuerdo a la hora de reivindicar un mayor número de nombres de artistas en el callejero gijonés. Con el renombramiento de Palafox a Igor Medio, serán 33 las vías de la ciudad que sirvan de homenaje a cantantes.