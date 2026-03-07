Tres carpas, más de cien autores y un nuevo premio literario: las primeras novedades de la Semana Negra de Gijón

Dicen que no hay dos sin tres; en este caso, 38 sin 39. Se trata de la nueva edición de la Semana Negra de Gijón, que cumple en 2026 su 39 aniversario en un nuevo emplazamiento, como será el entorno de la playa de El Arbeyal. En este espacio, al que se desplaza desde los terrenos de los antiguos astilleros de El Natahoyo done ya se disfruta del paseo de Naval Azul, la feria librera y de la novela negra celebra un certamen que llega "cargado de novedades" y más de cien autores con una programación diaria que superará las cinco horas diarias y a la que concurrirán un centenar largo de autores entre los días 3 y 12 de julio. Como principales novedades adelantadas, el certamen contará con un galardón inédito -el Premio Domingo Villar-Semana Negra- así como una "previa" del festival medianta la presentación de la última novela del escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 con "La ciudad de las luces", que se celebrará el 31 de marzo en el Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur. "La Semana Negra puede ser el festival que más se ha reinventado y más se ha adaptado del mundo", expresó el director de la Semana Negra, Miguel Barrero, en la presentación del adelanto, que acogió el Antiguo Instituto.

"Nuevo escenario, nuevo programa, pero mismo espíritu y, como siempre, a la orilla del Cantábrico", es el espíritu de la edición de 2026 de la Semana Negra. El encuentro de escritores girará en torno a distintos ejes y lo conformará un extenso programa de charlas, debates, conferencias, presentaciones y tertulias repartidas entre tres carpas (las del Encuentro, Espacio A Quemarropa y Carpa de la Palabra) a diferencia de las dos instaladas en 2009 y 2010, fechas en las que El Arbeyal también acogió la feria.

Barrero, a quien acompañó el concejal forista Gilberto Villoria, abundó en la instauración del nuevo galardón, que ofreció como una de las principales novedades y que se crea con la idea de "mantener la memoria" tanto del Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca, con el que se colaboró hasta 2024, como del propio Domingo Villar, "uno de los autores más importantes del género policiaco español contemporáneo". La alianza con los organizadores de la convención universitaria y la familia del escritor han sido clave para el reconocimiento, que a partir de este año reconocerá la trayectoria de un autor o autora de género negro en español que protagonizará uno de los actos centrales de la Semana Negra. El fallo se dará a conocer antes del inicio del festival.

Respecto a los autores, concurrirán más de cien, entre los que Barrero destacó a Manuel Vilas, Juan Tallón, Héctor Abad Faciolince, Marian Peidró, Marta Pérez Reinoso, Luz García Jambrina, Javier Tolentino, Nieves Caballero, Eva G.ª Sáenz de Urturi, Adolfo García Ortega, Juan Madrid, Augusto López, David Truebam o Félix Vega. El cartel en esta ocasión será obra del ilustrador chileno Félix Vega. Autor de algunas de las novelas gráficas "más importantes" de castellano.

Colaboraciones del festival

Hablando de repercusión internacional, los lazos de la Semana Negra de Gijón con otros festivales a uno y otro lado del Atlántico siguen creciendo. Hace dos años el certamen gijonés auspició el nacimiento de un festival homónimo en la ciudad de Buenos Aires, cuya dirección literaria está en manos del escritor Loyds Lebrón, y el año pasado hizo lo propio con Empatia, celebrado en la provincia italiana de Latina, con el periodista y escritor Gian Luca Campagna al frente.

Este año, la Semana Negra ha sido invitada a participar en el prestigioso festival Quais du Polar, que se celebra anualmente en Lyon (Francia). Nuestro director, Miguel Barrero, participará en una mesa redonda sobre eventos negrocriminales junto a los responsables del Crime Festival de Bremen (Alemania), el Seoul Writers Festival (Corea) y el Motive Crime and Mistery Festival de Toronto (Canadá).

No será esta la única que se sume este año a las ya existentes y más que afianzadas colaboraciones con el festival gijonés. En esa línea de alianzas con otras instituciones afines, la Semana Negra retoma una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid que ya tuvo una primera experiencia en 2024 a través del curso de verano "Futuros de la Novela Negra", que dirige el profesor y escritor Carlos Fortea. Dicho acuerdo consistirá en la invitación conjunta a un autor o autora procedente de Latinoamérica que participará en ambos eventos.

Noticias relacionadas

No faltará la novela histórica ni la poesía. El cómic seguirá ocupando un lugar destacado, como siempre, de la programación. Y habrá exposiciones. Y música. Y mercadillo, feria del libro, atracciones para niños y jóvenes, debates, terrazas, bares, charlas, restaurantes, churros, colas para el pulpo, periodistas de medio mundo, bastante reflexión, muchas firmas de libros y la línea entre el cielo y el mar de Gijón.