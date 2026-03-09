La directiva de la ONU Alessandra Vellucci directiva de la ONU visita Gijón: "Hay que volver al orden que nos ha permitido 80 años sin una guerra mundial"

Alessandra Velluci (Roma, 22-10-1963) es la directora del Servicio de Información de Naciones Unidas en Ginebra. Entró en contacto con el Puerto de Gijón en 2007, cuando ocupaba otro cargo, en la Conferencia de Comercio y Desarrollo para capacitaciones portuarias en la que participa El Musel formando a cargos de puertos hispanoamericanos. Este lunes se confesaba “impresionada por el cambio en El Musel” desde las primeras veces que lo visitó, no solo por la infraestructura, sino también porque al frente se encuentre una mujer. Velluci impartió este lunes una conferencia sobre el liderazgo femenino, en el marco de una jornada organizada por el Puerto con motivo del día internacional de la Mujer. No pierde de vista actual situación internacional e indica que “la población civil sufre en todos las guerras, pero en una situación de conflicto las mujeres y las niñas son las más vulnerables, son las que sufren más y se sacrifican más, porque si no hay de comer, como hemos visto en Gaza, las mujeres dejaban de comer para dárselo a sus hijos. Y en Sudán el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, con muchas niñas y mujeres violadas”.

¿En cuanto a la igualdad, en qué punto estamos?

En una situación en la cual desde el punto de vista político hay un estancamiento. El número de mujeres que están en política respecto a las que estaban el año pasado, y me refiero a datos de hace dos días de la Unión Interparlamentaria, ha subido un 0,3% en parlamentos. Ya en 2024 había subido muy poco. Mientras, hasta 2017 el número de mujeres en parlamentos crecía mucho. Desde entonces no. Mientras, en el sector privado lo que se ha visto es que las empresas privadas que tienen liderazgo femenino han crecido un 35%. Además, se puede hacer una correlación entre liderazgo femenino y salud económica de la compañía. Donde hay un problema hoy es en la presencia femenina en las empresas de tecnología donde el liderazgo femenino es bastante bajo. Pero sobre todo lo que hemos estudiado en Naciones Unidas es que si miramos al tipo de trabajo que la Inteligencia Artificial ya hace hoy y el que puede hacer en el futuro, son tipos de trabajo que tradicionalmente desempeñan mujeres, con lo que con la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo, las que más puestos van a perder son mujeres.

¿Cómo está España?

Los primeros. El Banco Mundial ha sacado un informe el 28 de febrero sobre el liderazgo de mujeres en empresas y el país en el que el liderazgo femenino en el sector económico está más desarrollado es en España. Es uno de los países que más ha contribuido a la igualdad.

Mirando al mundo, el multilateralismo está de capa caída y se está rigiendo por la ley del más fuerte. ¿Qué papel de queda a la ONU?

Hay varias resoluciones de la ONU que se ocupa de mujer y paz. Los procesos de paz que incorporan a mujeres de manera sustantiva tienen un 35% más de probabilidad de ser respetados en el tiempo. El papel de la mujer en los procesos de paz es intuitivamente importante, porque una mujer que tiene familia, quiere que sus hijos vivan, no porque los padres no lo quieran, pero para las mujeres es una preocupación fundamental. Lo que creo importante subrayar, es que en una situación del mundo que no va bien, yo no veo mujeres que estén al comando en muchos de estos conflictos. Si tuviéramos mujeres, sería mejor. Incluso hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que subraya el papel de las mujeres en la solución de los conflictos. Es algo que todos reconocen, pero que se tiene que poner en práctica.

Continúe.

En Ginebra hemos llevado durante muchos años las negociaciones de paz sobre Siria, una guerra civil, y el negociador de la ONU que tenía muchas dificultades para poner a hablar a las dos partes entre sí, creó un consejo de asesores de mujeres sirias de todos los grupos sirios que estaban en guerra y le asesoraban a él, él decía siempre que le daban la llave para entender cómo podía negociar mejor con los hombres. El Secretario General ha dicho que en este momento tan difícil para el multilateralismo no vamos a volver atrás y perder logros conseguidos con tantos esfuerzos. No pierdo la esperanza, porque si no, no cambiamos nada.

Alessandra Vellucci en un momento de su conferencia, ayer en la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón. / Ángel González

Es una intención loable, pero en la práctica tenemos a Putin invadiendo Ucrania porque puede y a Trump iniciando una guerra contra Irán porque puede y planteando un organismo a su medida para Palestina.

No voy a comentar una situación particular o la otra, pero lo que me parece claro es que el multilateralismo está atravesando una crisis, no hay que ser un genio para verlo. Yo creo que si no paramos estas consideraciones, ¿a dónde vamos? El multilateralismo está en crisis y tenemos que trabajar para salir de esta crisis. Lo que menciona es la realidad, pero no podemos bajar los brazos. El secretario general ha dicho que no es la regla la que tiene el poder, sino que el poder pone la regla. Tenemos que poner buenas voluntades para que esto no sea así, para que cambiemos y haya una verdadera prisa de conciencia y acción para volver al orden que nos ha permitido tener 80 años de paz, relativa, con pequeños conflictos aquí y allá, pero no hemos tenido un conflicto mundial. Y hoy estamos en una situación en la que tenemos que retroceder del precipicio, porque si no caemos.

¿Cómo?

Tenemos que volver y eso quiere decir llevar a la gente a la mesa de negociaciones. Eso puede pasar porque haya voluntad política, pero también porque haya voluntad de la sociedad civil que empuje, porque hay problemas económicos que se ven que son importantes y hagan razonar a la gente. Hay muchas razones para hablar y lo que nosotros pedimos cada día a través de todos los canales diplomáticos que tenemos es que se vuelva a hablar.

¿Cree que los ciudadanos de los países que están quebrantando la legalidad internacional pueden tener el poder de cambiar esa situación?

Ellos o países que tienen influencia sobre los beligerantes. No pienso sólo en la situación a la que se refiere, en Medio Oriente. Un conflicto como el de Sudán, donde la ONU tenemos un negociador, hay dos partes en guerra, sobre los que la ONU puede tener una influencia relativa, pero hay muchos países que tienen influencia en esa situación y trabajamos con ellos. A veces el trabajo es directo, a veces detrás de las cortinas. Lo que es importante es seguir intentándolo. Insisto en lo que hemos construido en 80 años; la estructura está, lo que falta es voluntad política. Instituciones hay, simplemente tenemos que utilizarla y de la mejor manera. Esa es nuestra llamada al mundo, al final de guerras y volver a negociar. Pero no sólo nosotros, porque la ONU no tenemos armadas ni bombas atómicas, lo que tenemos es la capacidad de negociar y de intentar mediar en los conflictos. Una negociación que llevamos desde Ginebra es la de la guerra en el Cáucaso. Mucha gente dice que llevan años negociando. Es verdad, no han encontrado una solución todavía, pero no se están disparando, no se están matando. Esto ya es precioso.

Estamos viviendo en un mundo que se está rearmando.

El rearme es importante y es un asunto que llevamos en Ginebra, con la Conferencia del desarme. Por un lado, está el rearme nuclear, porque no se han renovado tratados para limitarlo. Y otra cuestión que preocupa mucho al secretario general y a la ONU son las armas letales autónomas, una máquina que puede matar sin que intervenga ninguna persona en la decisión. Y esto es un tema que nos preocupa muchísimo y por eso la conferencia de desarme ha creado un grupo de trabajo específicamente sobre esto. Se están discutiendo varios protocolos, pero la realidad es que esas armas existen y pueden existir en el futuro.

Trump acaba de vetar contratos con una gran empresa tecnológica precisamente porque su CEO se negó a permitir el uso de su Inteligencia Artificial, para las armas letales autónomas y para el control de la población.

He visto los informes. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a no caer en esta situación terrible para la humanidad será positiva, cualquier buena voluntad.

¿Qué papel cree que puede jugar la UE en este nuevo contexto?

Es fundamental. Es una fuerza comercial y política enorme, es una realidad política importantísima en el mundo de hoy, tienen un papel importante en hacer entender al mundo que se tiene que volver a hablar.

¿Cómo valora el “No a la guerra” de Pedro Sánchez?

Yo trabajo por la ONU, no comento las declaraciones de líderes nacionales. Lo que puedo decir es que cualquier expresión de cualquier voluntad política, venga del lado que venga, que va en el sentido de la llamada del secretario general para hacer que las armas se silencien y que se recupere el diálogo, es bienvenida.

Aparte de que se haya saltado la legalidad internacional EEUU también le ha puesto la proa a la ONU y a sus agencias, como la OMS, dejando de aportar financiación. ¿Hasta qué punto les está generando una situación delicada?

Este problema financiero es enorme y toca a todas las agencias. Y no sólo se trata de EE UU De los 193 estados miembros de la ONU, el año pasado pagaron 152. Hubo 41 que no pagaron. Es verdad que EE UU tiene una parte importante, más del 20%. En su 80º. aniversario, el año pasado, el secretario general lanzó una iniciativa para reducir gastos y hacer la ONU más eficiente. Estamos reduciendo mandatos, reducido muchos gastos, también discutiendo con todas las agencias para ver cómo coordinar mejor los mandatos, no como reacción a los impagos, sino para ser más eficaces. Pero ahora, el secretario general ha enviado hace unas semanas una carta muy dura a los estados miembros, y ha dicho que la organización va a colapsar financieramente si ya no se hace algo. Los estados miembros tienen que pagar su contribución anual.

Continúe.

Y otra cosa que para nosotros es terrible, la parte del presupuesto que no ejecuta la ONU la tiene que devolver a los estados miembros, de manera proporcional a su contribución con independencia de que la haya pagado o no. Nosotros a final de cada año no gastamos una parte de nuestro presupuesto porque no nos han dado el dinero y tenemos que encontrar dinero para devolverlo incluido a los que no lo han dado. A EE UU el 20% de lo que no se ejecutó. Es una situación kafkiana. Si no cambian esta regla, la ONU va a cerrar, advirtió el Secretario General. No se están pudiendo hacer todos los viajes previstos a países para comprobar el cumplimiento de derechos humanos. ¿Cómo explicarle a una víctima de torturas que la comisión de la ONU no ha podido ir a su país porque no tenía recursos para viajar? Es muy duro. Hemos tenido que reducir la actividad y es dramático.