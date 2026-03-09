Emtusa adquiere 15 autobuses articulados híbridos y también un microbús para la zona oeste de Gijón

La empresa municipal de transporte urbano de Gijón, Emtusa, va a adquirir 15 nuevos autobuses articulados para distintas líneas de Gijón, además de un microbús para abrir una nueva línea en la zona oeste.

Las adquisiciones se aprobarán en la reunión del Consejo de Administración de Emtusa que se ha convocado para el lunes de la semana que viene. La inversión supera los 7,6 millones de euros.

En cuanto a la nueva línea que se va a abrir en la zona oeste, prestará servicio a Jove. Para ello se va a adquirir un nuevo microbús diésel euro 6, por 231.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Esta adquisición responde al plan de ampliación de servicios de la empresa municipal dirigido a la población residente en zonas con dificultades de acceso para los vehículos estándar. Ese es el motivo por el que se opta por un microbús, que puede transitar por tramos viarios inaccesibles para un autobús de mayores dimensiones.

Un autobús de Emtusa en la parada de Cuatro Caminos. / Juan Plaza

En cuanto a los 15 autobuses articulados euro 6 híbridos, se comprarán por 7.395.000 euros, con un plazo de entrega de 13 meses.

Cuentas de 2025

Además de los 16 nuevos vehículos que se van a adquirir, el Consejo de Administración de Emtusa también aprobará previsiblemente en su reunión del próximo lunes las cuentas anuales de 2025. Unas cuentas que se han saldado con un resultado positivo de 2.545.894,73 euros, "en plena época de inversiones para el plan de renovación de la flota y de ampliación de la plantilla de conductores y conductoras", se resalta desde el Ayuntamiento.