La estación de tren de La Calzada, en el plan de Renfe para mejorar 100 estaciones de Cercanías

La estación de Cercanías de Renfe en La Calzada -que en la identificación ferroviaria se denomina Calzada de Asturias- ha sido incluída entre el centenar de centrales de acceso de viajeros que van a tener mejoras inmediatas. Se trata de un plan de obras a corto plazo "y alto impacto", según los promotores, que se van a centrar en estaciones de Cercanías y Ancho Métrico.

El plan llevará a cabo actuaciones en un total de 110 estaciones, de las cuales 13 son de Asturias, habiéndose reservado en total una inversión de 24,8 millones, de los que 3,2 corresponden al gasto que se hará en los 13 accesos de Asturias y 4 de Cantabria.

Para cuándo la obra

Renfe ha previsto que las obras se hagan durante 18 meses entre 2026 y 2027 y comenzará a ejecutarse el próximo mes de mayo.

La la obra en la estación de La Calzada, con una buena densidad de viajeros a lo largo de todo el día, no será de las primeras que se acometerán en Asturias (irá en la segunda fase) ya que por delante se harán trabajos de mejora en las de Avilés Ancho Convencional, Avilés Apeadero, Nubledo, La Argañosa-Lavapiés y Vallobín. Luego llegará el turno de Calzada de Asturias, Carbayín, Pola de Siero y Nava (en la segunda fase) y Mieres Vasco, Moreda, Cabañaquinta o Collanzo (en la cuarta fase). La tercera fase corresponde a las mejoras en las estaciones de Bezana, Maliaño La Vidriera, Cabezón de la Sal y Orejo, en Cantabria.

Según la información aportada hoy mismo por Renfe, todo ese conjunto de obras se enmarcan dentro de un plan que se denomina "A punto", con las que se busca "mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de estaciones en el menor tiempo posible, revertir su deterioro y mejorar la experiencia de las personas viajeras".

Cuánto costará

El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 300.000 euros.

Los técnicos del plan A Punto han identificado y dado prioridad a una serie de intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica "y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias". entre las tipologías de actuación que recoge el plan A Punto se encuentran la mejora de la imagen exterior de la estación, de vestíbulos (paramentos verticales, pavimentación, iluminación…), marquesinas en andenes, mejora de aparcamientos, estacionamiento de bicicletas, encaminamientos pododáctiles (señalizaciones en el suelo), entre otras.

El acuerdo marco de obras recogerá 7 lotes, con Madrid y Barcelona con la mayor inversión (4,8 millones cada una).