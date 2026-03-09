A esa juventud silenciosa

Hay una juventud que no aparece en los informativos. No incendia contenedores ni protagoniza titulares alarmistas. Y, sin embargo, sostiene el mundo con una discreción luminosa.

Es la juventud que madruga un sábado para acompañar a personas mayores que viven solas, la que organiza recogidas de alimentos sin hacerse selfies, la que estudia y trabaja, pero encuentra tiempo para defender una causa justa. Es la que levanta pancartas sin odio y redacta proyectos con esperanza. La que entiende que la justicia social no es solo una consigna, sino una tarea diaria.

Romper una lanza en su favor es un acto de justicia narrativa. Durante demasiado tiempo, hemos aceptado un relato incompleto que dibuja a las nuevas generaciones como frágiles, desorientadas o ensimismadas. Y aunque hay incertidumbre y ruido, debajo de esa superficie late algo más profundo: una conciencia despierta.

Son jóvenes que hablan de salud mental sin tabúes, que exigen igualdad real entre mujeres y hombres, que cuestionan el racismo estructural, que se enfrentan a la emergencia climática con convicción. No esperan permiso para actuar. Se organizan, cooperan, tejen redes invisibles que sostienen comunidades enteras.

Muchos no encabezan noticias porque lo verdaderamente transformador suele suceder lejos del foco. No es noticia quien acompaña a un amigo que atraviesa una depresión ni quien dedica tardes a reforzar el aprendizaje en barrios vulnerables. No generan clics quienes participan en asambleas donde la democracia se practica más que se proclama.

Y, sin embargo, ahí está la mayoría. Una mayoría silenciosa que cree en lo común, que ve la diversidad como riqueza y no como amenaza. Han crecido entre crisis: económica, sanitaria, climática y, en lugar de endurecerse, han elegido implicarse. Esa elección requiere valentía serena.

Tal vez el problema no sea la juventud, sino el foco con el que la miramos. Hemos confundido volumen con relevancia, viralidad con valor. Pero rara vez la historia la cambian quienes gritan más fuerte; la transforman quienes perseveran más tiempo.

Recordemos que cada derecho conquistado tuvo detrás a jóvenes incómodos, insistentes, soñadores. Hoy, otros toman el relevo con la misma mezcla de idealismo y rigor. Están en asociaciones vecinales, colectivos feministas, plataformas ecologistas, proyectos educativos y culturales. Están en aulas, calles, redes y barrios.

No encabezan noticias, pero sostienen esperanzas. No buscan aplausos, sino coherencia. Mientras el mundo discute si la juventud está perdida, ella responde trabajando, organizándose, cuidando.

Quizá ha llegado el momento de mirar hacia los márgenes y reconocer que allí, lejos del ruido, hay jóvenes que están escribiendo una de las mejores noticias de nuestro tiempo.