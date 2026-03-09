El Oceanográfico de Gijón lidera un estudio sobre los mares más vulnerables a la actividad humana y el cambio climático

Un equipo internacional encabezado por el Instituto Español de Oceanografía acaba de publicar un estudio sobre cómo responden los distintos ecosistemas marinos del norte de Europa a las presiones ambientales y humanas. El encargado de liderar la investigación ha sido Marcos Llope, del Centro Oceanográfico de Gijón, que ha trabajado de la mano de otros centros y organismos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Reino Unido y Francia.

El estudio que acaban de publicar demuestra que el mar Báltico y el mar del Norte han experimentado "cambios abruptos y difíciles de revertir". Sin embargo, otras regiones, como el mar de Barents o las aguas islandesas, muestran respuestas "más graduales".

La investigación se ha basado en el análisis de entre tres y cinco décadas de datos ecológicos y ambientales de los ecosistemas de las aguas islandesas, el mar de Barents, el mar Báltico y el mar del Norte.

En el estudio se ha obtenido información de todo el ecosistema, desde plancton hasta cetáceos. También se han tenido en cuenta otras variables, como la pesca, la temperatura, los nutrientes o la salinidad, "aplicando un enfoque innovador para evaluar la resiliencia ecológica a gran escala", señalan desde el Instituto Español de Oceanografía.

Marcos Llope destaca que "incorporar este tipo de análisis sobre resiliencia y posibles cambios irreversibles en los ecosistemas es fundamental para avanzar hacia una gestión marina verdaderamente ecosistémica, especialmente en regiones altamente presionadas donde las decisiones tardías pueden tener consecuencias ecológicas y socioeconómicas duraderas".