Roqueñí sobre la recuperación de la autopista del mar de Gijón: "hay mucha incertidumbre en el comercio internacional y tienen que salir los números"

La presidenta de El Musel señala que están siendo "optimistas pero precavidos" sobre la reactivación de la conexión marítima que dejó de funcionar en 2014

El barco que prestó el servicio de la autopista del mar entre 2010 y 2014, zarpando de El Musel.

El barco que prestó el servicio de la autopista del mar entre 2010 y 2014, zarpando de El Musel. / ANGEL GONZALEZ

Manuel Castro

Gijón

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, se anduvo este lunes con pies de plomo al ser preguntada sobre la recuperación de la autopista del mar entre El Musel y el puerto francés de Montoir de Bretagne (Nantes-Saint Nazaire): "somos optimistas, pero hay que ser en este caso muy realistas por cómo está el comercio internacional; hay mucha incertidumbre, tienen que salir los números y tenemos que tener la seguridad de que no fallemos esta vez. Así que, optimistas pero precavidos"

Roqueñí recordó que desde la Autoridad Portuaria de Gijón "estamos trabajando intensamente, estamos trabajando por recuperar la autopista del mar".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La presidenta de El Musel hizo estas consideraciones la jornada "Mujeres que inspiran y conectan el Puerto de Gijón", jornada organizada por la Autoridad Portuaria de Gijón con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró este domingo.

Camiones entrando en el ferry de la autopista del mar, en 2014.

Camiones entrando en el ferry de la autopista del mar, en 2014. / ANGEL GONZALEZ

La autopista del en Gijón y Nantes dejó de operar en 2014, cuando se acabaron las subvenciones de la UE, España y Francia que había estado recibieron la naviera LD Lines durante cinco años para mantener el servicio. La naviera alegó que sin ayudas públicas el mismo era deficitario.

Posteriormente, la naviera Baleària estudió, a petición de Puertos del Estado, reactivar la línea entre Gijón y Nantes, llegando a incluir esa posibilidad en un proyecto para conseguir fondos europeos para la conversión a gas natural licuado de varios de sus ferris que navegaban anteriormente con motores propulsados por gasóleo. Los números tampoco salían, arrojando pérdidas de dos dígitos.

Autopistas ferroviarias

Ahora, la estrategia del Puerto es intentar conseguir autopistas ferroviarias -para el transporte de semirremolques cargados en trenes- entre El Musel y Valladolid, como una fórmula para intentar conseguir la autopista del mar, haciendo esa ruta marítima más atractiva para las navieras.

