Vandalizan el memorial de Tini Areces en Gijón con pintadas racistas y neonazis

La placa en el paseo de Poniente luce sucia por este problema

El paseo en memoria de Tini Areces

El paseo en memoria de Tini Areces / MARCOS LEON

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Una gamberrada, pero con mucho significado. El memorial a Vicente Álvarez Areces, expresidente del Principado y exalcalde de Gijón, luce vandalizado. El monumento, situado en la playa de Poniente y que fue inaugurado en 2022, ha terminado ensuciado con varias pintadas de contenido racista y que incitan al odio.

En concreto, se puede leer la expresión "Moros Fuera" y también hay lo que parece (el trazo es bastante malo) una cruz celta, que es un símbolo comunmente asociado a grupos de extrema derecha e ideología neonazi.

La placa de Areces, con las pintadas

La placa de Areces, con las pintadas / P. P.

Las dos pintadas están en apariencia tachadas lo que contribuye a que el memorial presente un estado aún más descuidado.

Vandalizan el memorial de Tini Areces en Gijón con pintadas racistas y neonazis

