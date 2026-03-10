La construcción transforma la fachada marítima de la zona oeste de Gijón en el Arbeyal: una vista "moderna" y con "espacio para pasear"

La fachada marítima de la playa del Arbeyal continúa inmersa en el constante crecimiento y renovación que ha experimentado en los últimos años. Las tareas para la creación del cuarto edificio impulsado por Culmia en el entorno del Santa Olaya acaban de comenzar con la colocación de las vallas metálicas para delimitar el espacio de una obra en la calle Pachín de Malás que será entregada en 2028. Ese será el bloque con el que se cerrará un plan que está convenciendo a los residentes de El Natahoyo y La Calzada, donde también aplauden la ya confirmada ampliación del Santa Olaya y la futura pasarela que comunicará el paseo de la playa con Marina Yates. "Están construyendo bien. Son pisos modernos y bonitos que no rompen la estética de la zona y que dejan bastante espacio para pasear", señaló ayer José Manuel García, vecino de El Natahoyo.

La construcción transforma la fachada marítima de la zona oeste de Gijón en el Arbeyal (en imágenes) / Marcos León

Concretamente, García reside desde pequeño en la calle Ceriñola. A diario, este gijonés pasea por los alrededores de Poniente para disfrutar de una zona de la ciudad que le "encanta". "Ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Antes aquí apenas había astilleros y esto estaba muy desaprovechado", indicó García, que agregó que "la creación de viviendas está ayudando a que haya más negocios de hostelería". "¿Quién nos iba a decir que aquí se construirían pisos caros?", se pregunta este gijonés, que agrega que "si la gente paga grandes cantidades es porque el sitio ya sí lo merece".

Además de vivir a pocos metros del paseo del Arbeyal, García es socio del Club Natación Santa Olaya, una entidad que aspira a tener culminada su gran obra de ampliación en 2027. "Va a ser magnífica. Era imprescindible que se hiciera para que las instalaciones no se quedaran pequeñas", aseveró.

Uno de los gijoneses con los que suele caminar García es Juan Luis González, un vecino de 81 años de la avenida de Galicia que trabajó en los astilleros ubicados cerca del Arbeyal. "Los pisos que están construyendo son bonitos. No tienen nada que ver con los que se hicieron en su día frente a San Lorenzo. Aquí nos está quedando un paseo marítimo bonito", remarcó González, que puso el foco en que "la pena es que estas viviendas son caras en comparación a los suelos que hay actualmente".

Por su parte, Santos Rodríguez y Paqui Morán destacaron que en el paseo del Arbeyal también se han generado espacios verdes. El parque de la Casera, ubicado junto al cuarto bloque que generará Culmia, es un claro ejemplo de ello. "Venimos todos los días desde Jove a pasear por aquí. Es un espacio bonito", afirmaron Rodríguez y Morán, que confían en seguir disfrutando de nuevas inversiones en la zona oeste.