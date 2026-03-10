La foca gris varada en una playa de Asturias vuelve al mar tras recuperarse en el Acuario de Gijón
La suelta se realizó en el entorno del cabo Vidio
La foca gris que apareció varada en la costa asturiana, en la valdesana playa de Cadavedo, en enero de esto año, ya ha vuelto al mar gracias a los cuidados recibidos en el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), ubicado en el Bioparc Acuario de Gijón.
La suelta se realizó esta mañana en aguas próximas al cabo Vidio, en el concejo de Cudillero, al tratarse de una zona que “reúne condiciones óptimas para la suelta de este tipo de animales, al ofrecer aguas abiertas, baja presión humana y un entorno adecuado para que la foca pueda reintegrarse progresivamente en su medio natural”, detallan desde el Bioparc.
La foca llegó a Gijón el 26 de enero pesando apenas 17 kilos, además de presentar distintos problemas como infecciones respiratorias, deshidratación y debilidad extrema. Los cuidados veterinarios recibidos en el Acuario consistieron en hidratación, tratamiento con antibióticos y un seguimiento continuo hasta que aprendió a alimentarse por sí misma.
Más fuerza y peso tras su paso por el CRAMA
Gracias a su paso por el CRAMA la foca logró recuperar fuerza y peso hasta alcanzar los 24,5 kilogramos. Antes de soltarla se le implantó un microchip de identificación que permitirá reconocerla en futuros avistamientos o por si volviese a ser rescatada.
Persona del Acuario estuvo presente en la suelta de la foca. Fue a bordo de la patrullera Ría del Eo.
Sobre las focas grises
Las focas grises, señalan desde el Acuario son una especie de pinnípedo que habita principalmente en el Atlántico Norte, desde las costas del Reino Unido hasta Islandia y Escandinavia. Los adultos pueden superar los 2 metros de longitud y los 200 kilogramos de peso.
Las crías nacen generalmente a finales de invierno y permanecen con su madre durante varias semanas, tiempo durante el cual aprenden a nadar, bucear y capturar presas como peces y crustáceos. Cuando se separan prematuramente, como en este caso, no son capaces de alimentarse correctamente, se debilitan y pueden terminar varadas en playas. Las corrientes marinas también pueden arrastrarlas lejos de su hábitat de origen, aumentando el riesgo de varamiento.
Tortugas bobas
En el Crama no solo descansaba en los últimos meses esta foca gris. También hay un buen número de tortugas bobas provenientes de Murcia y Baleares que llegaron de crías y ahora van ganando peso y tamaño. La evolución de las tortugas es favorable y la previsión es que puedan regresar al Mediterráneo el próximo mes de junio.
Llegaron al CRAMA dentro de un programa regional de conservación. Recién eclosionadas, apenas pesaban 50 gramos y medían menos de un palmo. Su caparazón era blandito y tenían un color negruzco que en nada se le parece al verde del que ahora pueden presumir. Ahora rozan el kilo de peso.
