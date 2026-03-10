Gijón da el empujón al "primer avance" en la intermodal de Moreda: luz verde al convenio que avala obras por 54,3 millones

No es el convenio integral que de soporte al global del reformulado plan de vías ya con la estación intermodal en Moreda pero es el convenio que permitirá, si todo sale bien, ver máquinas trabajando en la zona antes de que acaba el año como prólogo a la construcción de la intermodal. Algo que la Alcaldesa, Carmen Moriyón , no había dejado de pedir como única vía para la esperanza de los gijoneses tras décadas de demora en esta infraestructura. Y en alguna otra más. Por eso desde Alcaldía se fijó para el contenido de este convenio la condición de "mayor utilidad pública e interés municipal".

"Este convenio no cubre todas las actuaciones que se deben hacer en el ámbito de la integración ferroviaria pero si consigue el objetivo político de esta Corporación: ver algún avance", explicaba el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, JaimeFernández-Paíno, solo unos minutos después de que la Junta de Gobierno aprobara el documento que vincula al Ayuntamiento, con el Principado y Adif en el impulso a un plan de obras de 54,3 millones para el derribo del viaducto de Carlos Marx y la reordenación en superficie de ese ámbito. La denominada fase 0 de las obras de la intermodal de Moreda.

El Ayuntamiento, que ha tardado unas dos semanas que completar su parte, ya ha notificado su aprobación del convenio al Principado y Adif para que ellos hagan lo propio en sus órganos de gobierno a la mayor rapidez posible. Luego tocará la firma a tres bandas del documento y la licitación de las obras, que corresponde directamente a Adif. De la complejidad de esta licitación dependerá el momento de inicio de unos trabajos que se prologarán durante 33 meses.

Al Ayuntamiento se le había pedido ser la primera entidad en dar el visto bueno definitivo al documento ya que a Gijón se le entregará el grueso del resultado final de esas obras, que conformarán una nueva trama de ciudad y se integrarán en el patrimonio municipal. El convenio fija ocho actuaciones a ejecutar, todas ellas "imprescindibles" para la ejecución de la nueva estación y descritas al detalle en el proyecto de obra presentado por Adif y al que Gijón dará el visto bueno a través de una resolución de Alcaldía.

Las ocho actuaciones a las que da soporte el convenio

Estas obras son la demolición del viaducto de Carlos Marx y su paso inferior, la ejecución en superficie de la calle Carlos Marx y sus nuevas conexiones con los viales de José Manuel Palacio, avenida de Portugal y Sanz Crespo, la construcción de dos colectores, la adecuación de la losa de cubrimiento del tanque de tormentas bajo el Museo del Ferrocarril, los servicios urbanos de los nuevos viales incluyen red de drenaje separativa, la colocación del mobiliario, la construcción de las rampas de acceso al futuro aparcamiento de la estación y el pozo de cruce del colector principal que será parte de la conexión de la estación con el túnel del metrotrén. Estas dos últimas actuaciones son las únicas obras que no pasarán luego a ser de titularidad municipal.

La reordenación de este ámbito le supondrá también al Ayuntamiento la posibilidad de activar dos parcelas vecinas en la zona de encuentro entre Carlos Marx y Sanz Crespo, donde se pueden desarrollar 300 viviendas protegidas.

La firma de este convenio también le supone al Ayuntamiento comprometer un gasto de 10,1 millones que arranca con una partida de 1.140.000 euros en este ejercicio. Para los años 2027 y 2028 –los centrales de las obras–Gijón aportará 3,8 millones y en 2029 rematará con otros 1,4 millones. Al Principado también le tocará poner 10 millones y Adif asume el resto al financiar el 100% de las actuaciones ferroviarias y el 50% del coste urbano. En un principio, Gijón había reservado 1,1 millones en sus cuentas de este año al estimar que se podría ejecutar un tercio de la anualidad. El retraso en la tramitación de lo ya hecho dejará cualquier ejecución por debajo de ese tercio, adelantaba el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.