Los rostros de la huelga de la industria auxiliar en Arcelor, en Gijón: "¿Qué futuro le espera a nuestros nietos?"

Algún que otro volador, colas de coches hasta donde alcanzaba la vista, cáscaras de pipas que delatan una larga espera tensa y los momentos tensos a primera hora de la mañana, cuando la huelga alcanzó su apogeo y llegó a colapsar el tráfico de la AS-19 para entrar a Veriña. De esta forma se puede resumir la primera jornada de huelga de las empresas auxiliares de Arcelor. Una jornada de huelga que, de no haber acuerdo entre trabajadores y patronal, seguirá adelante en los próximos días. Y una jornada de huelga que, también, más allá de los piquetes y las mesas de negociación, deja unos rostros, el de los trabajadores, que denotan hartazgo por la situación económica. "¿Qué futuro le va a quedar a nuestros nietos?", se preguntaron algunos de los presentes en el piquete en las instalaciones de Arcelor, en Veriña.

"Llevamos desde las cuatro de la mañana. Hemos cerrado las porterías y nuestra intención es seguir". Así se expresó Silvia García, una trabajadora de Semtis, que lleva 16 años en su empresa. Empresa con la que, cuenta ella misma, no tiene ningún problema. "Con la empresa no hay problema. El problema es que no hay acuerdo en la negociación de las medidas", resumió la mujer, presente esta mañana en el piquete. "No tenemos subidas salariales, los atrasos que nos tienen que pagar no nos repercuten y quieren empeorarnos medidas que tenemos ya ganadas y recogidas en el convenio. No estamos de acuerdo", afirmó García. "Si las empresas no ceden, nosotros tampoco. Hay nueve días de huelga convocados y estaremos lo que toque", zanjó.

Compañero de Silvia García es José Ramón Cordera. "Llevamos 15 meses negociando el convenio colectivo. Hay mucha incertidumbre y llevamos muchas reuniones sin que veamos avances", lamentó el trabajador. "Eso en casa repercute porque la vida sigue subiendo y los salarios no. Eso es una cosa evidente", valoró. "La mañana ha sido dura porque son muchas horas, pero vamos a seguir mañana y pasado", atestiguó.

Leonardo Colla es trabajador de Eulen. Lleva unas tres décadas dedicadas al sector. "Estamos enquistados con Femetal, porque no hay manera de que los empresarios se bajen del carro", contó. "No nos quieren dar el IPC y hay otros puntos en los que no llegamos a acuerdos, pero el IPC es clave", aseguró. "Hay que darse cuenta de cómo está la vida. Ya hicimos un esfuerzo muy grande con el covid. Ya nos bajamos los pantalones con la revisión salarial. Perdimos un pastón", expresó Colla.

"No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo", apuntaló Colla, que contó que está casado, tiene una hija y un nieto de tres años. "¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros nietos?", se cuestionó. "Arcelor cierra todos los años con millones y millones de beneficios. Ganan y ganan, y ellos ganan gracias a nosotros, que producimos", argumentó. "Tienen que bajarse un poco del carro. Somos personas, no podemos estar como en la Edad Media", finalizó.

Eduardo Fernández Arguelles también trabaja en Eulen desde hace años. Comparte lo que dicen los compañeros y pone el foco en las dietas. "No pedimos nada fuera de lo razonable. La gente que está trabajando fuera cobra unos cincuenta euros en dietas para comer, cenar y dormir. Se ven avocados a tener que compartir piso", explica.

De GH Latesys Iberia es Ángel García Velasco. "Creo que el día ha sido un éxito porque se han cortado las porterías de Veriña y Avilés y luego la sangre llegó al río con el colapso de la autovía. Creo que hubo mucho barullo por la mañana", contó. "A todo el mundo que trabaja y que depende de un convenio no le gusta estar 15 meses fuera del mismo. Creemos que ya estuvo bien", dijo.