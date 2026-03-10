El ultimátum de Gijón a Pymar para que adecente ya su parte de Naval: un plan de limpieza antes de que acabe el mes

Hasta finales de este mes tiene de plazo Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) para cumplir con el Ayuntamiento de Gijón y presentar su plan para limpiar y adecentar los terrenos y edificios de su propiedad en el suelo del antiguo Naval Gijón, en El Natahoyo. Ese mes de plazo fue lo que se solicitó por escrito el pasado día 20 de febrero desde Pymar tras recibir un requerimiento del Ayuntamiento instándole a adecuar su propiedad, que ahora se ve decrépita en comparación con el paseo de Naval Azul que ocupa el suelo ya municipal de ese ámbito. El requerimiento a Pymar, que se le transmitió el 7 de febrero dándole un plazo de diez días para presentar alegaciones, incluía el aviso de que su incumplimiento podría conllevar una multa de 1.500 euros al mes.

"Nos presentaron un escrito dentro del plazo diciendo que necesitaban un poco más de tiempo para poder tener todo el plan de las obras que tenían que ejecutar. Pidieron un mes, y a informe de los técnicos, se les concedió", explicó el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. La exigencia de que se limpie la zona corre paralela al proceso de negociación que el Ayuntamiento tiene abierto desde hace años con Pymar para comprarle su parte del suelo de Naval Gijón. Algo que ya hizo con la Autoridad Portuaria de El Musel y hará en breve con unos propietarios privados, que tiene todavía alguna propiedad en ese ámbito. Son unos 460 metros más que pasarían al Ayuntamiento. Ya propietario mayoritario de un ámbito de unos 60.000 metros cuadrados.

Además, el Ayuntamiento plantea acondicionar otra franja de su propiedad junto al Acuario como nuevo espacio de paseo y disfrute ciudadano y, justo desde la concejalía que lidera Martínez Salvador, se trabaja en la elaboración del plan especial que fije los usos urbanísticos de Naval Azul en su configuración definitiva como complejo empresarial de economía azul.

La denuncia de IU por la "opacidad" del plan especial

Sobre ese plan especial ponía la mirada el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, para denunciar que "este proyecto de ciudad se está diseñando de espaldas a ella", desde la opacidad y sin dar cuenta ni a los vecinos ni a los políticos que los representan en el salón de plenos. Denunció el portavoz municipal que Foro había remitido un primer documento al Principado en diciembre "sin que ni siquiera los grupos municipales conozcamos su contenido ni una aproximación a la propuesta de ordenación de los terrenos. No es así como se construyen los proyectos de ciudad”.

Una forma de trabajo que, además, choca con el compromiso de la Alcaldesa ante el Pleno, y en base a una iniciativa de IU, de generar un proceso participativo sobre el desarrollo de Naval Azul abierto al movimiento vecinal y los agentes sociales. Un compromiso que Carmen Moriyón renovó en el reciente debate sobre el estado del municipio.

"El documento enviado debería haber sido el resultado de un proceso participativo previo. Eso era lo que pedíamos. Activar la participación una vez se haya aprobado inicialmente no deja apenas margen para introducir cambios y es en cualquier caso una participación administrativa. No se trataba de eso", remató Suárez Llana que se pregunta "a qué responde esta falta de transparencia en un proyecto urbanístico que va a definir el futuro no solo de El Natahoyo sino de Xixón”.