Béisbol inclusivo en el Santa Olaya: Hay que impulsar el deporte sin barreras"
Una cita "divertida y solidaria" en el club sociodeportivo de la zona oeste
Deporte sin barreras. Esa fue la clave de la actividad llevada a cabo en el Club Natación Santa Olaya de la mano del centro social de Personas Mayores de El Natahoyo y la Fundación de Servicios Sociales con el béisbol como protagonista. Fue una "divertida y solidaria jornada de béisbol inclusivo" con personas mayores de 60 años o con movilidad reducida que estuvo desarrollada por la Asociación Sin Límites, con la colaboración de la Federación de Béisbol y Softbol del Principado de Asturias.
En la cita pudieron participaron varios socio del club sociodeportivo de la zona oeste. "Disfrutaron de una mañana muy divertida aprendiendo a jugar al béisbol de una manera accesible, inclusiva y llena de risas", señalan desde el Santa Olaya.
El club, declarado de Utilidad Pública desde 2004, "es parte de nuestro objetivo impulsar este tipo de iniciativas que fomentan el deporte sin barreras, la convivencia y el envejecimiento activo no sólo entre nuestra masa social sino abiertos al público en general".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
- De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón