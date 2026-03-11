Béisbol inclusivo en el Santa Olaya: Hay que impulsar el deporte sin barreras"

Deporte sin barreras. Esa fue la clave de la actividad llevada a cabo en el Club Natación Santa Olaya de la mano del centro social de Personas Mayores de El Natahoyo y la Fundación de Servicios Sociales con el béisbol como protagonista. Fue una "divertida y solidaria jornada de béisbol inclusivo" con personas mayores de 60 años o con movilidad reducida que estuvo desarrollada por la Asociación Sin Límites, con la colaboración de la Federación de Béisbol y Softbol del Principado de Asturias.

En la cita pudieron participaron varios socio del club sociodeportivo de la zona oeste. "Disfrutaron de una mañana muy divertida aprendiendo a jugar al béisbol de una manera accesible, inclusiva y llena de risas", señalan desde el Santa Olaya.

El club, declarado de Utilidad Pública desde 2004, "es parte de nuestro objetivo impulsar este tipo de iniciativas que fomentan el deporte sin barreras, la convivencia y el envejecimiento activo no sólo entre nuestra masa social sino abiertos al público en general".