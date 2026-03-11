Gijón reprocha "las cosas raras de Adif" para solventar la barrera ferroviaria en El Lauredal

"Es Adif quien debe dar explicaciones", le espetó la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, a la socialista Carmen Eva Pérez, que le reprochaba haber dejado pasar de largo la propuesta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de hacer un paso soterrado para salvar las vías del tren en El Lauredal. Una operación estimada en un millón de euros a pagar a medias. "Vinieron a pedir dinero al Ayuntamiento", reprochó Pumariega al tiempo que recordaba que "llevamos mucho tiempo esperando que pongan en sus presupuestos todos el dinero que nos deben a los gijoneses. Adif pasa de Gijón".

Pumariega fue convocada por Adif en noviembre del año pasado a una reunión, en la que también hubo representación del Principado aunque no finalmente del Puerto, en la que se planteó esa opción del paso soterrado. "Pero ni hubo documentación por escrito, ni plazos, ni una cifra cerrada... Ni el número de cuenta para ingresarles el dinero", ironizó Pumariega. De esa reunión y ese paso subterráneo acabó dando cuenta Adif hace unos días en un comunicado de prensa para sorpresa, entre otros, de los socios de Foro en el gobierno.

"Con la seguridad no se juega"

También cargó contra Adif por el asunto de Lauredal la Alcaldesa. Carmen Moriyón explicó que a través de la presidenta del Puerto supo del interés de Adif por hablar del tema de las vías que pasan por el Lauredal. Moriyón dijo que hablaran con Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras. Ese contacto nunca se dio. Ni llegó una anunciada documentación. Sí hubo una carta de Villoria a Adif pero no precisamente en la misma línea de la propuesta de la entidad ferroviaria.

Carmen Moriyón, en el Pleno. / Marcos León

"Todo esto es muy inquietante. Se queda en mandar una documentación que no se manda y y luego se apresuran a contar en el periódico que el Ayuntamiento no les responde. Adif hizo cosas raras aquí. Con la seguridad no se juega", sentenció Moriyón recordando que los vecinos pasan por encima de las vías para ir del Lauredal a La Calzada. Adif licitó hace unos días un contrato para vallar esos pasos . El coste supera los 800.00 euros.