El barrio de Moreda se corona en la Olimpiada Asturiana de Geografía: Olaya Pousada, alumna del instituto Emilio Alarcos, gana el certamen

Matrícula de honor. Olaya Pousada Neira, alumna del instituto Emilio Alarcos, se ha coronado en la XVII Olimpiada de Geografía a nivel regional. La joven, estudiante de segundo de Bachillerato del centro educativo ubicado en Moreda, se ha llevado el primer puesto en el certamen, celebrado este miércoles.

Olaya Pousada tendrá la fortuna de representar a Asturias en la fase final, que tendrá lugar en León los días 17 y 18 de abril. Son varias las entidades que colaboran para impulsar la cita en la región, como la Universidad de Oviedo, la Fundación Alvargonzález o el Colegio de Geógrafos.