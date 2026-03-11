Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El barrio de Moreda se corona en la Olimpiada Asturiana de Geografía: Olaya Pousada, alumna del instituto Emilio Alarcos, gana el certamen

La joven, estudiante de segundo de Bachillerato, representará a la región en la fase final, que tendrá lugar en León en abril

Olaya Pousada Neira.

Olaya Pousada Neira. / LNE

Sergio García

Matrícula de honor. Olaya Pousada Neira, alumna del instituto Emilio Alarcos, se ha coronado en la XVII Olimpiada de Geografía a nivel regional. La joven, estudiante de segundo de Bachillerato del centro educativo ubicado en Moreda, se ha llevado el primer puesto en el certamen, celebrado este miércoles.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Olaya Pousada tendrá la fortuna de representar a Asturias en la fase final, que tendrá lugar en León los días 17 y 18 de abril. Son varias las entidades que colaboran para impulsar la cita en la región, como la Universidad de Oviedo, la Fundación Alvargonzález o el Colegio de Geógrafos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  4. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  5. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  6. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
  7. Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
  8. De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón

Los vecinos de La Calzada vuelven a la calle y avisan que no pararán hasta tener respuesta del ministro Puente: "Tiene una obligación moral con nosotros"

Los vecinos de La Calzada vuelven a la calle y avisan que no pararán hasta tener respuesta del ministro Puente: "Tiene una obligación moral con nosotros"

El barrio de Moreda se corona en la Olimpiada Asturiana de Geografía: Olaya Pousada, alumna del instituto Emilio Alarcos, gana el certamen

El barrio de Moreda se corona en la Olimpiada Asturiana de Geografía: Olaya Pousada, alumna del instituto Emilio Alarcos, gana el certamen

Gijón reprocha "las cosas raras de Adif" para solventar la barrera ferroviaria en El Lauredal

Gijón reprocha "las cosas raras de Adif" para solventar la barrera ferroviaria en El Lauredal

Béisbol inclusivo en el Santa Olaya: Hay que impulsar el deporte sin barreras"

Béisbol inclusivo en el Santa Olaya: Hay que impulsar el deporte sin barreras"

El ultimátum de Gijón a Pymar para que adecente ya su parte de Naval: un plan de limpieza antes de que acabe el mes

El ultimátum de Gijón a Pymar para que adecente ya su parte de Naval: un plan de limpieza antes de que acabe el mes

Gijón da el empujón al "primer avance" en la intermodal de Moreda: luz verde al convenio que avala obras por 54,3 millones

Gijón da el empujón al "primer avance" en la intermodal de Moreda: luz verde al convenio que avala obras por 54,3 millones

Los rostros de la huelga de la industria auxiliar de Arcelor en Gijón: "¿Qué futuro le espera a nuestros nietos?"

Los rostros de la huelga de la industria auxiliar de Arcelor en Gijón: "¿Qué futuro le espera a nuestros nietos?"

La foca gris varada en una playa de Asturias vuelve al mar tras recuperarse en el Acuario de Gijón

La foca gris varada en una playa de Asturias vuelve al mar tras recuperarse en el Acuario de Gijón
Tracking Pixel Contents