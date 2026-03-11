La obra de la cafetería del parque del Lauredal se desatasca con la instalación de la estructura

La nueva cafetería en el parque del Lauredal está más cerca de ser una realidad. Este miércoles operarios colocaron los primeros módulos del edificio que albergará este nuevo espacio de restauración en el mismo lugar que se encontraba el anterior local, clausurado en 2015 y demolido por completo en 2023. Al frente de este proyecto están Paco Álvarez y Aylin Torres que tras hacerse con la licencia del espacio y firmar el contrato en 2024. "Está siendo un proceso largo, pero esperamos que se pueda abrir próximamente", asegura Álvarez.

'Las Terrazas del Lauredal', como así se llamará, lleva sobre la mesa varios años, pero unas cuantas trabas en el papeleo imposibilitaron avanzar con la obra. "La idea es recuperar un servicio que hace años dejó de existir", asegura el propietario del nuevo establecimiento que tendrá 225 m², 150 m² de zona interior. "El anterior edificio se quedó en desuso y fue problemático para los vecinos de la zona, primero por la okupación y luego por un incendio que sufrió. Al final, la mejor opción era derruirlo y levantar uno nuevo", explica Álvarez.

Por el momento, y viendo los precedentes, los nuevos dueños prefieren no hablar de plazos de apertura, pero si todo va según lo previsto, podría inaugurarse para el verano. "Los picos altos de gente son en verano, pero está planteado para dar servicio los 365 días del año", analiza Álvarez.

Tras más de una década sin bar en el parque del Lauredal, el crecimiento del barrio y que "es uno de los más bonitos de la ciudad", son los grandes atractivos para una zona que también frecuentan deportistas y paseantes de otras zonas de Gijón. Los siguientes pasos en la reforma serán la colocación de toda la distribución, cableado, mobiliario y elementos propios de un bar para que empiece a dar servicio próximamente.