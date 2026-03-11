Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta "Gijón confía alquilando"

Un quinto sin ascensor y sin amueblar en La Calzada, de cuatro habitaciones y un baño y un coste mensual total de 570 euros, 520 de renta y otros 50 de gastos de comunidad. Con este piso inauguró la Empresa Municipal de la Vivienda su "Gijón, confía alquilando". El programa con el que Emvisa, ahora liderada por el edil popular Guzmán Pendás, quiere facilitar que salgan al mercado viviendas vacías. El proyecto parte de la colaboración de la entidad municipal con una veintena de inmobiliarias de la ciudad y de la concesión de ayudas y, sobre todo, de seguridad a los propietarios.

Y es que a los propietarios que se animen a incluir sus pisos en este proyecto, Emvisa les pagará los gastos de gestión, un seguro de impagos de 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y otro seguro por daños vandálicos, además de facilitarles un préstamo sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar la vivienda. Otro valor para el propietario es que tendrá la total garantía de que el inquilino tiene la capacidad económica suficiente para sumir el pago de la renta. Por eso uno de los lemas del programa es "convierte tu vivienda vacía en un hogar seguro".

Guzmán Pendás y Angel Benavente, presidente y gerente de Emvisa, en la presentación de "Gijón confía alquilando" / Lne

Por otro lado, el programa fija un tope máximo de la renta de 650 euros y los contratos tendrán un mínimo de duración de cinco años. El acceso a un piso de este programa es compatible con la recepción de otras ayudas públicas. Y si al propietario se le garantiza la capacidad del inquilino de poder pagar, al inquilino se le garantiza desde Emvisa que la vivienda esté en condiciones. Como requisito se les exige empadronarse en la vivienda en los siguientes tres meses y que los integrantes de la unidad familiar no sean titulares de otra vivienda. El subarriendo está completamente prohibido. El único uso permitido es como vivienda habitual y permanente.

La operativa del programa hace que bajo las fotos de ese primer piso en La Calzada se pueda ver un contador con el tiempo que falta para que las personas interesadas rellenen un formulación mostrando su interés por ese piso. Una cuenta atrás de siete días. Entre todas las peticiones recibidas y que cumplan los requisitos se elegirá al inquilino por sorteo. Solo entonces el futuro inquilino verá en personal el piso antes de cerrar el contrato. Desde Emvisa se defiende el procedimiento por su agilidad: un mes para completar todo el proceso.