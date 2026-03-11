La suciedad bajo el viaducto de Carlos Marx, la asignatura pendiente del plan de vías de Gijón: "Da una imagen lamentable"

La fase 0 de las obras de la intermodal de Moreda está en marcha. Al menos sobre el papel, tras la aprobación del documento que vincula a Ayuntamiento con Principado y Adif en el impulso de un plan que movilizará 54,3 millones para el derribo del viaducto de Carlos Marx y la reordenación en superficie de la zona. Precisamente bajo el puente se encuentra uno de los puntos más degradados del entorno, una rampa en la que se acumula la basura y también las mantas y colchones, pues son varias las personas que allí hacen vida, en unas condiciones para nada favorables. "Hay que hacer algo; no es la mejor imagen para quienes llegan a Gijón", señalan los viandantes.

José María Rodríguez reside en El Berrón pero casi a diario se pasa por Gijón. Cuando sale de la estación de tren, lo primero que tiene ante sus ojos es una escena desoladora. "Es una imagen bastante lamentable", apuntó ayer Rodríguez, que abogó por una alternativa digna para las personas que pernoctan bajo el viaducto. "No son las condiciones idóneas para vivir, hay que implicarse más", sostuvo el viajero, que asimismo animó a acometer labores de limpieza de manera periódica para evitar que allí se acumule la suciedad.

Hace un mes tuvo lugar un operativo policial y de Emulsa, en los terrenos liberados del plan de vías, para retirar la gran cantidad de basura amontonada en el recinto. Unos trabajos que también conllevaron el desalojo de las personas sin hogar que guardaban ahí sus enseres bajo tiendas de campaña o chupanos. Actualmente todavía son visibles múltiples desechos en la finca, panorama que no agrada en demasía al joven Aleix Prat. Sobre la situación de la rampa de debajo de Carlos Marx, este fue claro y a la vez comprensivo con quienes allí pernoctan. "No es la mejor imagen, pero supongo que es el único sitio que tienen", manifestó.

La suciedad bajo el viaducto de Carlos Marx, asignatura pendiente del plan de vías (en imágenes) / Ángel González

"Hay que ayudarlos; si están ahí es porque atraviesan situaciones personales complicadas", afirmó María José Fernández, vecina de Nuevo Gijón pero una habitual del entorno de Sanz Crespo, sobre quienes se cobijan bajo Carlos Marx. También reivindicó una mayor limpieza en la zona, la cual observaba a lo lejos desde el tramo que conecta la estación con la avenida de José Manuel Palacio Álvarez. Sobre el proyecto global, Fernández vaticinó que será "una mejora importante para Gijón", aunque admitió que las obras comportarán "un trastorno" para los vecinos.

El Ayuntamiento ya ha notificado su aprobación del convenio a Principado y Adif para que hagan lo propio en sus órganos de gobierno. Luego tocará la firma a tres bandas y la licitación de las obras, de las que se encargará Adif. Los trabajos se prolongarán durante 33 meses. Resoplaba ayer Begoña Carbajal al pasar por debajo del viaducto. Le acompañaba su madre, Josefina Pérez, ambas vecinas de La Calzada. "Si llego a una ciudad y lo primero que veo es esto diría que dónde me he metido", confesó Carbajal, que recalcó que la problemática "va a peor".

"Todo tiene sus pros y sus contras", recalcó Josefina Pérez sobre el proyectado derribo del puente y la posterior reordenación del ámbito, donde el Consistorio podrá activar dos parcelas en las que se pueden desarrollar 300 viviendas protegidas. Para Begoña Carbajal, el plan supondría una "solución" a la triste coyuntura que se vive bajo el viaducto, con varios "sintecho" que tienen como "vecina" a una cantidad ingente de residuos. La asignatura pendiente del plan de vías.