“Esto no puede parar”. El mensaje de La Calzada es claro, tanto como el que plantean enviar este jueves al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto a las más de dos mil firmas recogidas contra el paso de trasporte pesado y peligroso por la avenida Príncipe de Asturias.

Por si esto fuera poco, más de centenar y medio de personas se volvieron a reunir en Cuatro Caminos en una nueva manifestación. “Puente escucha, La Calzada está en lucha” o “Moriyón, Barbón, solución” volvieron a ser los cánticos más sonados en una concentración que recorrió la avenida Argentina y las calles Manuel Rodríguez Álvarez, Brasil y, de nuevo, la avenida Príncipe de Asturias.

EN IMÁGENES: Los vecinos de La Calzada vuelven a la calle y avisan que no pararán hasta tener respuesta del ministro Puente: "Tiene una obligación moral con nosotros" / Marcos León

“Los de la acera, a la carretera”, se escuchaba por parte de la muchedumbre que incitaba a los vecinos de La Calzada a unirse a la concentración, provocando el efecto deseado en algunos transeúntes que se unieron por el camino. “Tenemos que convencer a todo el barrio, no solo a los de Cuatro Caminos”, expresaba Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal “Alfonso Camín”, que volvió a mostrar su hartazgo ante la inoperancia de las instituciones y anunció los próximos pasos a seguir. “Además de la carta y las firmas, esperamos ir a Madrid para que el ministro vea a la gente que lleva afectando el tráfico durante los últimos 30 años. Es una obligación moral que tiene con nosotros”, añadió Arias.

Después de que unas 700 personas marcharan desde La Calzada hasta la plaza Mayor, en la gran convocatoria celebrada hace dos semanas, el barrio piensa seguir con su afán reivindicativo, saliendo a la calle “hasta que tengamos una respuesta”, expresaron los vecinos. “No vamos a parar, no se puede”, remataba el líder vecinal que volvió a encabezar la nutrida comitiva.

En los prolegómenos de la manifestación, los vecinos llenaron el barrio con carteles naranjas en donde anunciaban la convocatoria. Dicho color ya se ha convertido en todo un símbolo de la protesta. Buena muestra de ello se volvió a dar esta tarde con silbatos, paraguas, camisetas y carteles naranjas, sin olvidar de los pañuelos y lazos desplegados por todo el barrio y que confían en que un día, puedan volver a ser guardados como señal de que sus protestas tuvieron éxito.

La carta que la asociación "Alfonso Camín" enviará al ministro Puente

Desde la asociación "Alfonso Camín" instan a que el ministro Óscar Puente a atender las demandas de "un barrio de origen industrial y trabajador" con el que el Ministerio tiene "una flagrante deuda histórica en cuanto a infraestructuras pendientes", señala el escrito que también apela al fallido Vial de Jove como una alternativa que se disipó y "dejó sin alternativas en el horizonte". "Necesitamos una solución en un plazo asumible que ponga fin al tránsito diario de vehículos pesados y peligrosos por nuestras calles", aseguran desde la asociación.

Tres son las peticiones que solicitan desde La Calzada: el recibimiento por parte del ministro de una delegación vecinal "para que pueda conocer de primera mano el problema y a los vecinos afectados" como muestra de una "reparación moral que se nos debe después de 30 años", entregarle en mano las firmas recogidas y que el ministro "se comprometa a reunirse con las administraciones implicadas para establecer un plan de actuación, con una calendarización clara, una dotación presupuestaria suficiente y un mecanismo de seguimiento, con el objetivo de que a medio plazo, se ponga fin al tráfico pesado, sin menoscabo de la actividad industrial".