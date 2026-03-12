"No tenemos ni móvil ni ordenador": el clamor de los mayores de Gijón por el cambio en la inscripción a los cursos deportivos

"Yo tengo 72 años y cada tres meses tengo que renovar la inscripción para el curso de natación al que voy en la piscina de La Calzada. Me tocaba renovar en marzo y cuando fui a hacerlo con la tarjeta ciudadana no pude, porque ahora el Ayuntamiento sólo deja renovar con una aplicación de teléfono móvil o por Internet. Yo no sé manejarlos, pero es que hay compañeros en esos cursos para mayores de 70 años que ni tienen teléfono móvil ni ordenador en casa". Julia Sánchez López, vecina de Cuatro Caminos, explicaba así una situación con la que, sorpresivamente, se han encontrado ella y muchas otras personas mayores usuarias de cursos deportivos del Ayuntamiento de Gijón.

Una restricción en la fórmula que habitualmente usaba para inscribirse en los cursos, a través de los cajeros de la tarjeta ciudadana que hay en los centros municipales y en instalaciones deportivas, que también ha provocado un aluvión de quejas a las asociaciones vecinales, lo que a su vez ha motivado que la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), haya denunciado "que el Ayuntamiento complica el acceso de las personas mayores a las actividades deportivas municipales".

Julia Sánchez pudo finalmente renovar su inscripción en el curso de natación gracias "al favor que me hizo el chico que está en el puesto de información en el Ateneo de La Calzada, que cogió mi tarjeta ciudadana, sacó un impreso y lo hizo de esa manera, pero todo es mucho más engorroso" que cuando se podía gestionar directamente en los cajeros y además, ahora depende de la buena voluntad de un empleado municipal, opina.

"Lo que queremos es que vuelvan a dejar la posibilidad de inscribirse en los cajeros. Y esto es un problema que afecta a muchas personas mayores que estamos en cursos deportivos", resalta esta mujer.

Desde la FAV, por su parte, se aseguró ayer que ha recibido "numerosas quejas de personas mayores usuarias de las actividades del Patronato Deportivo Municipal tras la eliminación del sistema que permitía renovar sus cursos mediante la tarjeta ciudadana, un procedimiento sencillo y accesible que llevaba años funcionando".

Un cambio "sin previo aviso y sin una transición adecuada" derivando a los mayores a utilizar una aplicación móvil "que muchas de ellas no conocen o no saben manejar", generando malestar y dificultades en un colectivo para el que las actividades deportivas son "una herramienta fundamental para su bienestar físico y social".

La FAV considera que tampoco es razonable obligar a los mayores a "acudir a un centro municipal para obtener un código de barras y posteriormente acudir a un cajero para completar el proceso", considerando que se trata de un retroceso en la accesibilidad del servicio y obliga a muchas personas mayores "a realizar trámites innecesariamente complicados, con más desplazamientos, colas y esperas".

Envejecimiento activo

Además, "la Federación Vecinal considera especialmente preocupante que este tipo de decisiones se adopten mientras desde el propio Ayuntamiento se insiste en la necesidad de combatir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo", resaltan desde la FAV. “Resulta contradictorio presumir de políticas contra la soledad no deseada y, al mismo tiempo, implantar medidas que dificultan el acceso de las personas mayores a actividades que son clave para su bienestar y su vida social”, añaden desde la Federación.

La organización vecinal recuerda además que la digitalización de los servicios públicos no puede hacerse a costa de excluir a una parte de la población. La tecnología debe servir para facilitar los trámites, no para generar nuevas barreras.

Por todo ello, la Federación Vecinal de Gijón exige al Ayuntamiento y al Patronato Deportivo Municipal que restablezcan de inmediato la posibilidad de renovar las actividades mediante la tarjeta ciudadana, garanticen sistemas de inscripción accesibles y sencillos para las personas mayores, e informen con claridad y antelación de cualquier cambio que afecte a los usuarios de los servicios municipales.