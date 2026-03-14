Una empresa de Gijón renovará los aseos del transporte público de Valencia

La empresa gijonesa Proyectos e Instalaciones de Material Urbano (Primur), especializada en la fabricación de mobiliario urbano está a tope en su cartera de pedidos, hasta el punto de que este año también se trabajará en la fábrica el mes de agosto, en el que tradicionalmente se cerraba por vacaciones.

Ubicada en el Polígono Industrial Bankunión II, en Tremañes, Primur tiene entre sus clientes más antiguos a la ONCE, pero en los últimos años ha ido diversificando su cartera. Actualmente cuenta con tres pedidos importantes de otros clientes españoles, uno de ellos muy avanzado en su fabricación.

Se trata de las 144 marquesinas de líneas de autobús que se van a instalar por toda Castilla y León, un contrato que supera en cuantía económica el millón de euros y con alrededor de cien unidades ya fabricadas, si bien la mayor parte de ellas están pendientes de instalar en sus respectivos destinos.

A este contrato, acaba de sumar ahora el que ha ganado, mediante una licitación pública, para fabricar y suministrar con su montaje en los emplazamientos, de 50 aseos convencionales para los finales de línea de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, un contrato que asciende a 1,56 millones de euros y que aporta carga de trabajo para los próximos cuatro años a la empresa gijonesa. Ese es el plazo que tienen para ir entregando esos aseos fijos.

Este contrato recién conseguido con la empresa pública valenciana se suma a otro, también para aseos convencionales, que Primur ya tenía con una institución privada: la Universidad Alfonso X el Sabio, de Madrid. Para esta universidad privada construirá un centenar de aseos convencionales, por una cuantía que no ha trascendido por cuestiones de confidencialidad.

Grupo Zedis

Hasta 2017 Primur formaba parte del grupo Ilunion (grupo empresarial ligado a la ONCE). Aquel año la empresa gijonesa fue adquirida por el grupo Zedis, firma catalana especializada en el diseño y fabricación de expositores y mobiliario comercial. En la fecha de la venta, Primur contaba con una plantilla de 42 trabajadores. Actualmente ronda los 70.

La empresa no sólo tiene clientes en España. También ha exportado sus productos a otros países, como los aseos que en 2021 fabricó para Burdeos (Francia). En este caso se trataba de aseos autolimpiables. Para el país vecino también fabricó 77 cabinas de cobro y peaje, además de otras cabinas de aseo, para la ampliación en 2020 de la terminal de ferry en el puerto de Calais, por encargo de la constructora francesa Bouygues.

Además de marquesinas construidas con anterioridad para Vitoria, Barcelona o Valencia o Menorca, también produjo torres de playa para Barcelona y aparcabicis para esta misma ciudad, entre otros proyectos destacados.

Entre el mobiliario urbano que ha hecho Primur para Asturias se encuentra la estructura del intercambiador de la Laboral por encargo del Gobierno del Principado.