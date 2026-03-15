Moda y solidaridad en La Calzada para apoyar a la Asociación Ictus de Asturias
Un desfile de ropa, con la participación como modelos de algunos de los afectados, servirá este sábado para recadudar dinero
A favor de ASICAS (Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas) tendrá lugar el desfile solidaria que acogerá el Ateneo de La Calzada el próximo sábado, 21 de marzo, a partir de las 18 horas en el salón de actos del centro. Se trata del segundo proyecto de Moda y Causa y el desfile cuenta también con la colaboración de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón.
Se trata de un desfile de moda reciclada o de segunda mano en el participarán, explican sus organizadores, “modelos” de todas las edades que han sufrido un ictus. La intención es que el desfile se convierta en un testimonio de inclusión y destinar la recaudación que se consiga con una serie de rifas a la rehabilitación de las personas con daño cerebral, el apoyo a sus familias y la prevención de ictus en Asturias.
La presentación del evento correra a cargo de Paula Bango, directora de la academia BangoArt y habrá una actuación especial del coro Diverso.Durante el desfile se sortearán los regalos de los donantes a la causa».
La apertura de puertas será a partir de las 17 horas y la entrada es gratuita.
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