El tercer gran pacto del plan de vías de Gijón se abre camino con la obra de Carlos Marx

"Proyecto de construcción de la nueva estación intermodal de Gijón. Fase 1: remodelación del entorno urbano de la calle Carlos Marx". Este es el título del convenio que el Ayuntamiento de Gijón suscribirá en breve con el Principado de Asturias y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de cara a poner en marcha las primeras actuaciones vinculadas a la futura estación de trenes y autobuses de Moreda. Un convenio que compromete 54,3 millones y el derribo del viaducto, pero también la recuperación del vial de Carlos Marx en superficie y la construcción de un gran colector, entre otras actuaciones. Ojo, es un convenio parcial limitado a esta fase del plan.

El Ayuntamiento aún tiene pendiente firmar con sus socios de Gijón al Norte –el Principado de Asturias y el gobierno de España a través del ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible– el gran convenio integral sobre el plan de vías que sustituya al firmado en 2019, que a su vez reconocía el inicial de 2002. Y es que al gijonés plan de vías y su complementario metrotrén no le han faltado convenios ni protocolos; lo que le han faltado han sido obras. Por eso 26 años después de que el entonces ministro de Fomento por el PP, Francisco Álvarez-Cascos, presentara el metrotrén en la Feria de Muestras, Gijón solo tiene un túnel sin uso, un espacio liberado de las vías en el centro de la ciudad repartido entre la zona acondicionada del Solarón y su vecino solar abandonado refugio de personas sin hogar y una estación en San Crespo con el cartel de provisional desde 2011.

El repaso a la historia de los convenios del plan de vías arranca en septiembre de 2002. Las firmas del ministro Francisco Álvarez-Cascos, Vicente Álvarez Areces como presidente del Principado y Paz Fernández Felgueroso como Alcaldesa aparecen en el convenio que daba vida a la sociedad Gijón al Norte, como instrumento para el desarrollo de todas las actuaciones de integración ferroviaria y transformación urbanística del entorno de la estación intermodal. En aquel documento esa intermodal estaba en la plaza del Humedal.

Tras los convenios fallidos de 2002 y 2019, se optó en 2022 por un protocolo como compromiso político

A partir de ese acuerdo se ejecutaron la demolición de las estaciones de Jovellanos y El Humedal, la construcción de la provisional de Sanz Crespo y obras complementarias en la red ferroviaria de La Calzada y Tremañes. Y se hicieron no pocos documentos técnicos.

Muchos acabaron siendo papel mojado cuando en 2006 desde Fomento se aprobó un estudio informativo que reubicaba la estación en Moreda. En aquel primer convenio se estimaba un coste total de unos 112 millones de euros.

La estación de Moreda tardó tanto que dio tiempo a que al gobierno de Gijón llegara un recién nacido partido, Foro Asturias. Desde la Alcaldía, Carmen Moriyón, puso en marcha un movimiento para llevar la estación al entorno del Museo del Ferrocarril. Así quedó dispuesto negro sobre blanco en el convenio firmado en 2019 por los gobiernos de Foro en Gijón y del PSOE en Asturias y España. La firma que aparece en ese documento como responsable del ministerio de Fomento es la de José Luis Ábalos, ahora en la madrileña prisión de Soto del Real. Aquel documento comprometía una inversión de 814 millones: 313 para la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes y algo más de 500 para el plan de vías. Un dinero que nunca saltó del papel a la realidad.

Un compromiso político

Hacer realidad de una vez por todas la estación asumiendo una opción más barata y ejecutable en fases fue lo que llevó a Ana González, la socialista a la que Moriyón cedió el bastón de mando en 2019, a plantear un nuevo camino en la estación, que volvía a Moreda, pero no exactamente a la ubicación de 2006. El cambio salió adelante a partir de la aprobación del estudio informativo que le dio su aval técnico. ¿Llegó un nuevo convenio para una nueva estación?

No se llegó a firmar un convenio, pero si vinieron a Gijón –aún con la mascarilla por la pandemia– el presidente Adrián Barbón y la ministra Raquel Sánchez para firmar con Ana González (los tres socialistas) un protocolo que fijaba el compromiso político, que no jurídico, de trabajar por esa estación en Moreda. A partir de ese protocolo se adjudicaron en abril de 2023 los proyectos técnicos para la estación. Un protocolo donde se estipuló que el proyecto de estación no se aprobaría hasta que no se suscribiera el convenio que sustituyese al de mayo de 2019, que ya se ha dado por extinguido tras tantos años.

Ese tercer gran convenio del plan de vías es sobre el que están trabajando los tres socios de Gijón al Norte y donde deben fijarse las obras –pero sobre todos los compromisos económicos de cada uno para sufragarlas– de todas las fases de la intermodal de Moreda. Como aperitivo a ese convenio, que se espera para los próximos meses, llegará la firma del convenio parcial de Carlos Marx. El derribo de un puente que quiere ser mucho más que eso: quiere ser la imagen de que Gijón avanza hacia su estación intermodal. Esa estación que lleva cambiando de convenio y de sitio desde hace un cuarto de siglo.