La Alcaldesa pone en valor el plan especial de Naval Azul: "Gijón va asentando con hechos y a paso firme la ciudad de los próximos cincuenta años"

La publicación a información pública del trámite ambiental del plan especial de Naval Azul supone el arranque formal del trámite administrativo para impulsar un proyecto que, a juicio de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, está "llamado a marcar el futuro de esta ciudad". La Regidora destaca que con este paso el planteamiento urbanístico "avanza" y que lo hace gracias "al gran trabajo de los técnicos" municipales. "Gijón va asentando con hechos y a paso firme la ciudad de los próximos cincuenta años", asegura la forista.

Mientras esta tramitación del plan especial prospera, y el gobierno local confía en poder aprobarlo definitivamente este año, buena parte del ámbito de Naval se encuentra desde finales del año pasado abierto al público como paseo y tras una adecuación provisional que pronto se ampliará al terreno municipal que linda con el Acuario. "Donde antes había un solar industrial lleno de escombros ahora hay un paseo para disfrute de toda la ciudadanía", valora la Regidora.

La memoria de este plan especial en fase de borrador señala que el ámbito de Naval Azul "forma parte de un proceso de transformación urbana iniciado en los años 80 con la construcción del puerto deportivo" y la aprobación del plan que reguló en aquellos años el litoral gijonés, con las playas de Poniente y del Arbeyal, pero dejó el frente marítimo de El Natahoyo como un espacio "marcadamente productivo" que desde entonces ha ido perdiendo.

La cronología

El plan de Naval Azul se dio a conocer a inicios de 2024 con un acto protocolario en el Acuario y se detalló un poco más en la Feria de Muestras de ese año. Existía ya por entonces un acuerdo de compra con el Puerto para que sus terrenos de Naval pasasen a manos municipales, haciendo que el Consistorio fuese propietario mayoritario del ámbito y tuviese, por lo tanto, competencias para echar a andar el proyecto. Ya entonces, el gobierno local señalaba que la elaboración de un plan especial exigía un tiempo de tramitación de en torno a un año y medio. Hace ahora un año, sin embargo, LA NUEVA ESPAÑA adelantaba que la Autoridad Portuaria, que por entonces estrenaba cambio de presidencia con el nombramiento de la exconsejera socialista Nieves Roqueñí, valoraba mantener la propiedad de la franja marítima del ámbito.

La operación el Ayuntamiento la había cerrado con el anterior responsable, Laureano Lourido, con quien se había pactado partir la finca, desgranando el tramo de la franja, para que el grueso del terreno se vendiese y este trozo pegado al mar, sin usos productivos, se pudiese ceder gratis. Hace ahora un año se había completado el expediente de la venta, pero no el de la cesión, y este trámite pendiente acabó en una disputa abierta entre ambas instituciones que se llegó a temer que pudiese acabar en juicio. El Puerto entendía que conservar la propiedad de la franja les permitía participar en el desarrollo de Naval (primero alegando la necesidad de conservar el control de la lámina de agua y luego asegurando que podía aportar económicamente al proyecto) y el Ayuntamiento señalaba que la no cesión incumplía la operación entera de compraventa.

Finalmente, cedió el Puerto, como ya es sabido, y todo el terreno hasta entonces portuario es hoy municipal. La otra parte sigue siendo de Pymar, con negociaciones en curso, con la excepción de tres inmuebles pequeños de otros propietarios privados con quienes el gobierno local ya está a punto de cerrar otro acuerdo de compra. El plan especial de Naval Azul seguirá su curso, ya sea con Pymar como actor del proyecto o únicamente con el Ayuntamiento como promotor si la sociedad pesquera finalmente vende su parte.

El ejemplo del Parque Tecnológico

El impulso de este rincón de El Natahoyo como parque empresarial, por lo demás, viene recogido en el plan general de ordenación de 2019 y busca emular el modelo de éxito del Parque Científico y Tecnológico, adoptando un modelo urbanístico más "blando", con zonas verdes y dotaciones de uso público. Será también el modelo a implantar en la ampliación del parque en La Pecuaria, cuya primera fase de urbanización está ahora pendiente de remates y a las puertas de que prospere el proyecto de la Universidad Europea.