El futuro de Naval Azul proyecta un nuevo edificio para el Acuario de Gijón y un gran paseo hasta Poniente

El borrador del plan especial de Naval Azul, ahora en información pública por su tramitación ambiental, contempla incorporar al ámbito una zona verde de Travesía del Mar y liberar todo el entorno de la dársena de agua, dejándola sin edificios, para crear un "paseo urbano" por el muelle. Proyecta también un inmueble que se espera que sirva para ampliar el Acuario y mantiene la citada pasarela, para peatones y ciclistas, que unirá toda la trama marítima entre El Natahoyo y Poniente. El borrador de la memoria del plan contempla tres alternativas de edificación, pero se apuesta por la última de ellas por aunar de manera más favorable la vertiente económica con la ambiental.

Reproducción de la propuesta de ordenación para Naval Azul. / LNE

Señala el documento que la propuesta "supone la puesta en valor de un lugar estratégico en la ciudad", conectando "la zona residencial del este, casco antiguo, playa de Poniente y puerto deportivo con las áreas de carácter productivo del oeste y el Barrio de Natahoyo. Se mejoran tanto las comunicaciones de tráfico rodado como las peatonales y de esparcimiento". También que "se genera un amplio espacio libre en el frente marino a lo largo del muelle de Naval Gijón, conectado con la zona del acuario mediante una pasarela", sumado a la citada "incorporación del pequeño jardín situado al oeste del ámbito y su apertura hacia un espacio libre de mayor amplitud sirve para ponerlo en valor y mantener de forma eficiente sus características".

Los objetivos generales son los ya conocidos. "Además de la eliminación de un espacio estratégico infrautilizado, se contribuye a la implantación de usos de alto valor económico y ambiental, como pueden ser de actividad empresarial, productivo innovador, investigación y de docencia". Se señala en el plan que el ámbito "debe convertirse en un centro de actividad público‑privado que integre espacios para I+D marino, Centros de Formación especializada, espacios de trabajo dirigidos a empresas especializadas en recursos marinos sostenibles, etcétera".

Conservación del patrimonio industrial

Además, "la integración de los edificios recuperables de Naval Gijón supone un valor añadido para la instalación de actividades singulares, tanto de carácter productivo como dotacional", según se recoge en el documento.

Ya había señalado Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, que se espera que este plan especial pueda quedar aprobado este año. El grueso del ámbito hoy propiedad del Ayuntamiento está habilitado desde finales del año pasado como paseo público, una adecuación provisional que se completará pronto con una pequeña reforma en la parcela más próxima al Acuario.